Dystopijny serial Apple TV wraca na ekrany. Poprzeczka zostanie znów podniesiona

Steve Zahn podczas promocji Anakondy spotkał się z dziennikarzem Collider. Podczas rozmowy zdradził jednak ciekawe informacje na temat innej produkcji, a dokładnie serialu science fiction Silos z Apple TV. Na pytanie, czy jego postać wróci w trzecim i czwartym sezonie, aktor odpowiedział:

Tak. Już prawie skończyliśmy. Ja prawie skończyłem. Przyleciałem tu wczoraj.

Na razie 3. sezon hitu Silos jest na etapie postprodukcji, który trwa długo z uwagi na dużą ilość efektów specjalnych. Tymczasem trwają już zdjęcia do 4. sezonu, który ma jeszcze wyżej podnieść poprzeczkę.

Jesteśmy teraz w połowie 4. sezonu i to największe widowisko. Tak dużo się dzieje. 4. sezon jest naprawdę zjawiskowy. Roztacza się po całym świecie i robi się naprawdę fajnie. Będzie dużo akcji.

Silos to dystopijny serial science fiction z oferty Apple TV. W pierwszym sezonie poznaliśmy grupę ludzi, którzy żyją kilkaset pięter pod ziemią, by przetrwać. Z czasem jednak zaczynają wątpić, czy na zewnątrz naprawdę jest niebezpiecznie. Produkcja zdobyła dwie nominacje do Emmy i jedną nagrodę BAFTA TV za najlepszą scenografię.

