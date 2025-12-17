Reklama
Dystopijny serial Apple TV wraca na ekrany. Poprzeczka zostanie znów podniesiona

Steve Zahn zdradził, czego spodziewać się po nowych sezonach Silosa: dużo akcji, prawdziwego widowiska i poszerzenia świata przedstawionego.
Paulina Guz
Tagi:  Silos 
apple tv
Silos - 2. sezon fot. Apple TV+
Steve Zahn podczas promocji Anakondy spotkał się z dziennikarzem Collider. Podczas rozmowy zdradził jednak ciekawe informacje na temat innej produkcji, a dokładnie serialu science fiction Silos z Apple TV. Na pytanie, czy jego postać wróci w trzecim i czwartym sezonie, aktor odpowiedział:

Tak. Już prawie skończyliśmy. Ja prawie skończyłem. Przyleciałem tu wczoraj.

Na razie 3. sezon hitu Silos jest na etapie postprodukcji, który trwa długo z uwagi na dużą ilość efektów specjalnych. Tymczasem trwają już zdjęcia do 4. sezonu, który ma jeszcze wyżej podnieść poprzeczkę.

Jesteśmy teraz w połowie 4. sezonu i to największe widowisko. Tak dużo się dzieje. 4. sezon jest naprawdę zjawiskowy. Roztacza się po całym świecie i robi się naprawdę fajnie. Będzie dużo akcji.

Silos to dystopijny serial science fiction z oferty Apple TV.  W pierwszym sezonie poznaliśmy grupę ludzi, którzy żyją kilkaset pięter pod ziemią, by przetrwać. Z czasem jednak zaczynają wątpić, czy na zewnątrz naprawdę jest niebezpiecznie. Produkcja zdobyła dwie nominacje do Emmy i jedną nagrodę BAFTA TV za najlepszą scenografię. 

Ten film science fiction jest bardziej tajemniczy, niż myślimy. Fałszywa percepcja ukrywa sedno zwiastuna?

Źródło: Collider

Powiązane seriale

8,1

2023
Silos
Oglądaj TERAZ Silos Dramat

