Tak brzmią piosenki z 2. części Wicked. Posłuchajcie fragmentów

W kontynuacji filmowej adaptacji musicalu Wicked nie zabraknie zupełnie nowych piosenek. Niedługo przed premierą produkcji do sieci trafiła jej zapowiedź, w której można usłyszeć fragmenty utworów w wykonaniu Ariany Grande i Cynthii Erivo.
Klaudia Woźniak
Tagi:  wicked 2 
wicked Wicked: Na dobre soundtrack piosenki z filmu
Zdjęcie promujące film Wicked: Na dobre fot. Universal Pictures
Premiera filmu Wicked: Na dobre w Polsce została zaplanowana na 21 listopada 2025 roku. W kontynuacji filmowej adaptacji słynnego musicalu z Broadwayu widzowie będą mieli okazję poznać dalsze losy Elphaby (Cynthia Erivo), przyszłej Złej Czarownicy z Zachodu, oraz Glindy (Ariana Grande), Dobrej Czarownicy z Północy. We wrześniu 2025 roku odpowiedzialne za soundtrack do produkcji wytwórnie Republic Records i Verve Records ogłosiły, że będzie on zawierać 11 piosenek z drugiego aktu musicalu, które zostały zaadaptowane na potrzeby filmu. Niedługo potem w sieci pojawiła się zapowiedź kolejnej części Wicked, w której można usłyszeć fragmenty dwóch nowych utworów

Piosenki z Wicked 2 można usłyszeć w zapowiedzi 

Na soundtracku do Wicked: Na dobre nie zabraknie licznych nowości. Wśród nich znalazły się dwa utwory skomponowane przez Stephena Schwartza. Są nimi No Place Like Home w wykonaniu Cynthii Erivo oraz The Girl in the Bubble, którą wykonuje Ariana Grande. Jeśli nie możecie się już doczekać, aby usłyszeć te piosenki, mamy dobrą wiadomość. To właśnie ich fragmenty pojawiły się w najnowszej zapowiedzi kontynuacji Wicked, która trafiła do sieci na początku października 2025 roku. 

Wszystkie utwory z Wicked: Na dobre - podobnie jak sam film - doczekają się premiery 21 listopada 2025 roku. O tym, jak brzmią fragmenty wcześniej wspomnianych piosenek, możecie przekonać się poniżej:

Źródło: YouTube: Wicked: For Good

Klaudia Woźniak
