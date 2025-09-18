placeholder
Reklama
placeholder

Wicked 2: soundtrack ujawniony. Te utwory znalazły się w filmie

Elphaba i Glinda już niebawem powrócą na duży ekran w kontynuacji filmowej adaptacji musicalu Wicked. Niedługo przed jej premierą wytwórnie odpowiedzialne za soundtrack ogłosiły listę utworów, które będzie można usłyszeć w produkcji. Wiadomo też, kiedy soundtrack doczeka się premiery.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  wicked 2 
wicked soundtrack piosenki z filmu
Fragment okładki soundtracku z filmu Wicked: Na dobre fot. Universal Pictures
Reklama

Premiera filmu Wicked: Na dobre w Polsce nastąpi 21 listopada 2025 roku. Druga adaptacja filmowa musicalu z Broadwayu również opowie o relacji Elphaby (Cynthia Erivo), przyszłej Złej Czarownicy z Zachodu, z Glindą (Ariana Grande), Dobrą Czarownicą z Północy. 17 września stało się jasne, jakie piosenki będzie można usłyszeć w kontynuacji ich historii. Wytwórnie Republic Records i Verve Records ogłosiły, że na soundtracku z Wicked: Na dobre, który również doczeka się premiery 21 listopada 2025 roku, znalazło się 11 piosenek z drugiego aktu musicalu Wicked, które zostały zaadaptowane na potrzeby filmu.

Wicked 2: soundtrack z filmu zawiera nowości

Soundtrack z filmu Wicked: Na dobre składa się między innymi z zupełnie nowych utworów skomponowanych przez Stephena Schwartza. Wśród nich znalazły się No Place Like Home w wykonaniu Cynthii Erivo oraz The Girl in the Bubble, którą wykonuje Ariana Grande. Kompozytor Stephen Schwartz przekazał w oświadczeniu przekazanym między innymi portalowi Entertainment Weekly:

Jestem szczególnie zadowolony z tego, że ścieżka dźwiękowa do filmu Wicked: Na dobre zawiera tak wiele nowej muzyki. Oprócz dwóch zupełnie nowych utworów wiele nowości pojawia się również w kilku innych, już istniejących utworach. Dzięki temu zarówno słuchacze, którzy po raz pierwszy zetkną się z tą ścieżką dźwiękową, jak i fani oryginalnego albumu z obsadą z Broadwayu, będą mieli wiele do odkrycia.

Wicked 2: piosenki z filmu

  1. Every Day More WickedWicked movie cast, Cynthia Erivo ft. Michelle Yeoh, Ariana Grande
  2. Thank Goodness / I Couldn't Be Happier – Ariana Grande, Wicked movie cast ft. Michelle Yeoh 
  3. No Place Like Home – Cynthia Erivo 
  4. "The Wicked Witch of the East" – Marissa Bode, Cynthia Erivo, Ethan Slater
  5. Wonderful – Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo
  6. I'm Not That Girl (Reprise) – Ariana Grande
  7. As Long as You're Mine – Cynthia Erivo, Jonathan Bailey 
  8. No Good Deed – Cynthia Erivo
  9. March of the Witch HuntersWicked movie cast, Ethan Slater  
  10. The Girl in the Bubble – Ariana Grande
  11. For Good – Cynthia Erivo, Ariana Grand

Zobacz także:

Wicked for Good
-

Nie możecie tego przegapić! Nowy klip z Wicked: Na dobre

Wicked
-

Wicked: Na Dobre zwiększy stawkę? Reżyser opowiada o fabule

Wicked: Na dobre - zwiastun filmu

 

Źródło: Entertainment Weekly

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  wicked 2 
wicked soundtrack piosenki z filmu
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Psy Netflix
-

Netflix rozbija bank. Pasikowski szykuje serial oparty na legendarnym polskim filmie

2 HIM
-

Miał być hit, a jest klapa. Recenzje filmu Jestem nim już w sieci

3 Tales from the Woods - Śpiąca królewna
-

Ten nowy serial pokaże baśnie takimi, jakimi były: jako mroczną przestrogę

4 A gdyby...?
-

Marvel Zombies nie miało być pierwszym spin-offem A gdyby...? Były inne plany

5 Knull #1 - zapowiedź komiksu Marvela
-

Pierwszy solowy komiks Boga Symbiontów w historii Marvela. Jest zapowiedź

6 Tego lata stałam się piękna: sezon 3 - premiera w 2025
-

Serial nie skończy się na 3. sezonie. Hit z Amazon Prime Video dostanie jeszcze film

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV