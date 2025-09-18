Wicked 2: soundtrack ujawniony. Te utwory znalazły się w filmie

fot. Universal Pictures

Premiera filmu Wicked: Na dobre w Polsce nastąpi 21 listopada 2025 roku. Druga adaptacja filmowa musicalu z Broadwayu również opowie o relacji Elphaby (Cynthia Erivo), przyszłej Złej Czarownicy z Zachodu, z Glindą (Ariana Grande), Dobrą Czarownicą z Północy. 17 września stało się jasne, jakie piosenki będzie można usłyszeć w kontynuacji ich historii. Wytwórnie Republic Records i Verve Records ogłosiły, że na soundtracku z Wicked: Na dobre, który również doczeka się premiery 21 listopada 2025 roku, znalazło się 11 piosenek z drugiego aktu musicalu Wicked, które zostały zaadaptowane na potrzeby filmu.

Wicked 2: soundtrack z filmu zawiera nowości

Soundtrack z filmu Wicked: Na dobre składa się między innymi z zupełnie nowych utworów skomponowanych przez Stephena Schwartza. Wśród nich znalazły się No Place Like Home w wykonaniu Cynthii Erivo oraz The Girl in the Bubble, którą wykonuje Ariana Grande. Kompozytor Stephen Schwartz przekazał w oświadczeniu przekazanym między innymi portalowi Entertainment Weekly:

Jestem szczególnie zadowolony z tego, że ścieżka dźwiękowa do filmu Wicked: Na dobre zawiera tak wiele nowej muzyki. Oprócz dwóch zupełnie nowych utworów wiele nowości pojawia się również w kilku innych, już istniejących utworach. Dzięki temu zarówno słuchacze, którzy po raz pierwszy zetkną się z tą ścieżką dźwiękową, jak i fani oryginalnego albumu z obsadą z Broadwayu, będą mieli wiele do odkrycia.

Wicked 2: piosenki z filmu

Every Day More Wicked – Wicked movie cast, Cynthia Erivo ft. Michelle Yeoh, Ariana Grande Thank Goodness / I Couldn't Be Happier – Ariana Grande, Wicked movie cast ft. Michelle Yeoh No Place Like Home – Cynthia Erivo "The Wicked Witch of the East" – Marissa Bode, Cynthia Erivo, Ethan Slater Wonderful – Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo I'm Not That Girl (Reprise) – Ariana Grande As Long as You're Mine – Cynthia Erivo, Jonathan Bailey No Good Deed – Cynthia Erivo March of the Witch Hunters – Wicked movie cast, Ethan Slater The Girl in the Bubble – Ariana Grande For Good – Cynthia Erivo, Ariana Grand

