Batwoman: sezon 2, odcinek 18 (finał sezonu) - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Batwoman dość siermiężnie wprowadza w finale 2. sezonu dylematy bohaterów, które ostatecznie są festiwalem sztuczności, naciągnięć i przeciągania czasu ekranowego. Tyczy się to absurdalnych przemyśleń Ryan, która uważa, że powrót Kate wszystko jej zabierze, na czele z rolą Batwoman. Same wątpliwości i niepewność to pomysł dobry, ale scenariuszowo zostało to oparte na wątłych fundamentach. Wałkowany jest tu schemat znany choćby z filmu Spider-Man: Homecoming, to znaczy - Ryan musi odkryć, że jest superbohaterką bez kostiumu. Gdyby nie droga pełna klisz, pustych emocjonalnych sloganów i scenariuszowych mielizn, można byłoby z tego wyciągnąć coś fajnego. Coś, co twórcy powinni dogłębnie analizować od kilku odcinków, a nie tak powierzchownie, jak do tego podeszli. Oczywistości w tym jest po prostu za dużo, więc trudno o emocje, gdy doskonale wiemy, jak to się potoczy.

Wallis Day jako Kate Kane to zdecydowanie inna klasa niż drewniana Ruby Rose. Aktorka może nie jest wybitna, a scenariusz narzuca jej okropne ograniczenia, ale i tak stała się ciekawszą wersją postaci niż ta w całym pierwszym sezonie. W tym wątku nic nie zaskakuje ani nie wywołuje jakichś oczekiwanych emocji. Twórcom zabrakło odwagi, by wyciągnąć z tego cokolwiek ponad przeciętność. Jedyny plus to ostatecznie zerwanie z Kane'ami, bo Kate wyjeżdża z Gotham szukać Bruce'a, Jacob jest w więzieniu (potwierdzono, że Dougray Scott nie wróci w 3. sezonie), a Alice jest zamknięta w Arkham. Szkoda zmarnowanego potencjału powrotu Beth, bo przemiana z czarnego charakteru w ciekawszą antybohaterkę szła dobrym torem. A tutaj wydaje się, że ot tak zaślepiona Ryan nie dostrzegła przemiany, choć nadal wiemy, że Alice własnoręcznie jej matki nie zabiła. Najpewniej Alice powróci, bo wie coś o biologicznej matce Ryan, ale to wiele nie zmienia, że finał pod kątem jej wątku rozczarowuje.

Batwoman - sezon 2 - finał

Największym absurdem finału jest wprowadzenie Bane'a. Twórcy wzięli jad, który stworzył kultowego wroga Batmana, podali go losowemu złoczyńcy pasującemu do stereotypu policjanta rasisty i stworzyli tym samym idealny obraz potwora wpisującego się wręcz perfekcyjne w społeczną tezę w Stanach Zjednoczonych. Szkoda, że poza kilkoma kuriozalnymi scenami nic z tego nie wynika. Plus jednak za wprowadzenie w tym wątku Batwinga, bo kostium wygląda dobrze, a technologiczne dodatki odróżniają go od innych superbohaterów Arrowverse. To potencjał na 3. sezon do wykorzystania.

Safiyah była fatalnym czarnym charakterem, ale trzeba przyznać, że Roman Sionis wypadł naprawdę nieźle. W końcu Batwoman ma czarny charakter, który pomimo tak mocnego osadzenia w konwencji komiksowej ma charyzmę i sensowne motywacje. Oczywiście powiązanie tego z tematami społecznymi i Black Lives Matter (nawet wspomina w przemowie o zmniejszenia finansowania policji) wydaje się trochę grubymi nićmi szyte. Pytanie brzmi, czy sugerowana Poison Ivy w 3. sezonie to dobry pomysł? Do tej konwencji jednak bardziej pasują przyziemne czarne charakterze w typie Czarnej Maski, więc na razie nie jestem przekonany.

Choć 2. sezon można uznać za udany, momentami nawet niezły w swojej przeciętności, finał rozczarowuje. Zbyt dużo łopatologicznie prowadzonych wątków i zbyt siermiężnie finalizowanych motywów, aby utrzymać to na poziomie tej serii. Pomimo wszystko jest zbudowany potencjał na to, by seanse 3. sezonu nadal były poprawne.