BrzydUla 2 - odcinek 107 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

BrzydUla 2 w 107. odcinku realizuje doskonale znany nam już schemat, w którym przeplata wydarzenia rozgrywające się w F&D z tymi, które mają miejsce w domu Józefa. I tym razem nie dochodzi do zaskoczeń – sceny w firmie wypadają lepiej niż te w domowym zaciszu ojca Uli. W F&D twórcy kontynuują wątek kradzieży pieniędzy z konta firmy. Głównym tematem tego epizodu były więc przesłuchania zarządu przez policję. Bohaterowie po raz kolejny mają więc do czynienia ze stróżami prawa i ten fakt twórcy postanowili wykorzystać dla urozmaicenia akcji. Chociaż zdecydowanie lepiej wypadały sceny w areszcie, w których Violetta próbowała oczarować swym urokiem młodego, sympatycznego policjanta, to i teraz obecność policjantów okazała się mieć korzystny wpływ na odcinek. Próba mijania się z prawdą w zeznaniach Aleksa jasno pokazuje zaś, jak bardzo bohater boi się Francesca. To ciekawe odwrócenie sytuacji – jeszcze do niedawna to Febo był tym, którego wszyscy się lękali.

Lepiej niż sceny z policją w tym 107. odcinku BrzydUla 2 wypadły jednak te, w których podziwiać mogliśmy Miro i Sławo. Zabawnie wyszło przedrzeźnianie Pauliny i dobrym pomysłem okazało się zaskoczenie projektantów, kiedy prezeska zachowała się całkowicie wbrew przewidywanemu przez nich scenariuszowi. Sceny z artystami, którzy są bardzo pociesznymi postaciami serialu, świadczą również o tym, iż ich pojednanie jest bliższe niż dalsze.

BrzydUla 2 - odcinek 107

Na tę chwilę dość przeciętnie wypada kwestia projektu Jaśka, a dokładnie sesji fotograficznej. Ten pomysł twórcy zdecydowali się jednak rozpisać na dwa odcinki, może więc finał sytuacji rozgrywającej się w domu Józefa okaże się pozytywnym zaskoczeniem.

Serial BrzydUla 2 trzyma poziom, do którego nas przyzwyczaił, ale widzowie stęsknili się już za czymś wykraczającym poza przeciętny rozwój wydarzeń. Obyśmy doczekali się nowej, dobrej passy jeszcze w tym sezonie.