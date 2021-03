BrzydUla 2 - odcinek 108 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

Ostatni odcinek serialu BrzydUla 2 w tym tygodniu uraczył nas krótką, aczkolwiek efektywną obecnością Violetty. Powrót charyzmatycznej bohaterki zapewne ucieszył widzów, a jej energia ożywiła 108. epizod serialu. Wreszcie wykorzystano wzajemną niechęć Pauliny i Violi i pojawiła się zapowiedź, że madame (jeszcze) Hu nie będzie przychylnie patrzeć na podejmowane przez Febo działania. To może w przyszłości stanąć w kontrze do zapowiedzianego przez Paulinę planu i spowodować mniejsze lub większe komplikacje. Oby atrakcyjne.

Piątkowy odcinek serialu BrzydUla 2 przyniósł dość zaskakujący zwrot akcji w kontaktach pani Dąbrowskiej z rodziną Józefa. Mogliśmy się co prawda spodziewać, że pani Dąbrowska dostanie szansę na odkupienie po tym, ile problemów przysporzyła Jaśkowi i Beatce, lecz nikt nie przewidział akurat takiego obrotu spraw. Sytuację, w której sąsiadka uratowała sesję fotograficzną, można uznać za zabawną i takie rozwiązanie kwestii pani Dąbrowskiej nieco zmazało uprzednie złe wrażenie i negatywne emocje, które postać wywoływała w widzach. Wątek koszulek Jaśka nie jest może szalenie interesujący, wygląda jednak na to, że próbuje podjąć temat walki z ageizmem. A to może okazać się ciekawe i ważne.

BrzydUla 2 - odcinek 108

Sceny w firmie w 108. odcinku wypadają raz lepiej, raz gorzej. Konflikt drugoplanowych bohaterów dotyczący rozsiewania plotek nie jest dla widzów tak atrakcyjny, jak spięcia pomiędzy głównymi bohaterami i wygląda na wypełniacz odcinka. Zdecydowanie więcej emocji wzbudza bezpodstawny atak Pauliny na Turka. Przy okazji twórcy niekoniecznie subtelnie, lecz przypomnieli nam motywacje Pauliny, która wydaje się mieć kompleks Uli i odczuwa potrzebę ukazania, że jest co najmniej tak samo dobra jak ona.

Kończący ten tydzień odcinek serialu BrzydUla 2 zaserwował intrygujące zamknięcie. Trudno przewidzieć, co w planach ma Paulina i jakie konsekwencje dla firmy finalnie przyniosą jej działania. Jakikolwiek miałby być jednak efekt, to w zapowiedzi Febo widać potencjał na to, by sprawy ruszyły do przodu. Co drugi odcinek produkcji TVN odnieść możemy bowiem wrażenie, że dzieje się zbyt mało lub nie ma to większego wpływu na akcję.