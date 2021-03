BrzydUla 2 - odcinek 111 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Motywem 111. odcinka serialu BrzydUla 2 był gorąco oczekiwany powrót Uli z greckich wakacji. Twórcy dość sprytnie to rozegrali, przez cały odcinek budując napięcie przed spotkaniem Marka i Uli. Ale nie tylko ich – przez to, że widzowie dopiero na samym końcu odcinka mięli okazję ujrzeć Dobrzańską, czas oczekiwania był emocjonujący również dla fanów serii. Oczywiście możemy się czepiać, że Marek, będąc już na lotnisku, po telefonie Pauliny dzieci odsunął na drugi plan, ale wiemy, że scenarzyści po prostu mniej lub bardziej zręcznie odsuwali moment spotkania Dobrzańskich. Ten epizod jest pod pewnym względem konstrukcyjnie przełomowy, gdyż to w nim doszło do ostatecznego przeobrażenia brzydUli w piękność. Jeśli więc chodzi o wątki związane z główną bohaterką, przed Ulą wciąż stoi wyzwanie zażegnania dwóch kryzysów – w małżeństwie oraz F&D.

Trzeba przyznać, że ciekawie rozwinął się nierokujący na początku zbyt dobrze wątek pani Dąbrowskiej. Coraz lepiej wypada nie tylko sama kwestia Dąbrowskiej jako modelki, ale również komplikacji związanych z Bartusiem agentem. Świetnie ogląda się sprytnego Jaśka, który kolejny raz pokazuje, że wie, jak podejść Dąbrowską. Ogólnie wszystko to, co rozgrywa się w domu Józefa i w jego sąsiedztwie, ostatnio wypada znacznie lepiej. Intryguje też kwestia dotycząca problemów Jaśka - ciekawe, co wydarzyło się w Anglii. Możemy się też zastanawiać, czy powrót Ali do Polski będzie mieć jakikolwiek wpływ na sprawę z Dąbrowską.

BrzydUla 2 - odcinek 111

Jednym z najlepszych momentów tego odcinka było również wyjście na jaw całej prawdy o Francescu Capone. Choć wcześniej wiedzieliśmy, że „przyjaciel” Febo zna język polski, to to, iż jest Polakiem, wcale nie było oczywiste, szczególnie patrząc na jego urodę. Zaskakującym zwrotem akcji okazało się więc odsłonięcie przez policjanta całej prawdy o Franku Kapocie, rodzimym złodzieju i oszuście poszukiwanym przez Interpol. Cóż, wygląda na to, że Aleks może zapomnieć o swoim wymarzonym wzgórzu... Swoją drogą o tym, jak udaną postacią jest Aleks, świadczy to, iż pomimo tego, co ma za uszami, wciąż współczujemy mu w obliczu sytuacji, w jakiej się znalazł.

BrzydUla 2 za sprawą 111. odcinka zapełniła widzom sporo rozrywki. Oby dzięki powrotowi Uli ten poziom został utrzymany.