BrzydUla 2 – odcinek 112 – recenzja

BrzydUla 2 każe widzom poważnie martwić się o losy małżeństwa Dobrzańskich. Nawet powtórzenie zabawnej sytuacji z 1. sezonu nie wpłynęło bowiem łagodząco na stosunek Marka do jego relacji z żoną. Skoro w firmie dzieje się lepiej, to widzowie spodziewaliby się analogicznej poprawy w związku Uli. Twórcy grają jednak z oczekiwaniami widzów i wydają się oddalać moment zejścia bohaterów. Jest w tym oczywiście sens, bo gdyby Dobrzańscy na tym etapie uratowali małżeństwo, to serial mógłby się równie dobrze skończyć już za kilka odcinków. Tymczasem Marek zaskoczył widzów zdecydowaniem, z jakim wręczał Uli pozew rozwodowy. Ta scena ciekawie skontrastowana została zaś ze spotkaniem z Sebą, podczas którego Dobrzański nie był już tak pewny swej decyzji. I chociaż niewiele wskazuje na to, by Marek szybko wrócił do Uli, to ich wyczekane przez widzów zejście dostarczy odbiorcom więcej radości.

Wciąż zaskakująco dobrze wypada wątek Dąbrowskiej. Kwestia problematycznego Bartka może jednak nas wciąż zaskoczyć – wiemy, że syn sąsiadki Józefa jest zdolny do wielu, nawet nielegalnych, działań. Z niecierpliwością czekamy więc, jaki niemoralny pomysł zrodzi się w jego głowie.

BrzydUla 2 - odcinek 112

Niestety nieco gorzej ocenić możemy wątek Turka i Bożenki oraz ich labilną relację. Cóż, ciągłe naprzemienne pogarszanie i poprawianie ich kontaktów już nas nieco nuży. To przestało być atrakcyjne dla widzów i w tym momencie wygląda tak, jakby twórcom brakowało pomysłu, jak te postaci dalej poprowadzić. Pewne jest, że temu wątkowi potrzebne jest pewne odświeżenie i powinno się w nim wydarzyć coś nowego, zaskakującego. Wciąż trudno uzasadnić obecność Ewy Wróbel w serialu. Dziewczyna szpieguje współpracowników od kilku odcinków, lecz do tej pory nic z tego nie wynikło. Co prawda scena „uprawienia gadulstwa” przez wredne księgowe była jedną z najbardziej udanych tego odcinka, lecz z w związku z obecnością szpiega Aleksa wreszcie powinno się coś wydarzyć.

BrzydUla 2 uraczyła widzów poprawnym odcinkiem, lecz nikt z widzów nie obraziłby się, gdyby sprawy nabrały szybszego tempa.