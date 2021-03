BrzydUla 2 – odcinek 116 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Bartosz Krupa/East News

BrzydUla 2 w środę zaproponowała widzom dość spokojny odcinek. Przez większość epizodu uczestniczyliśmy w emocjonalnych rozważaniach i rozterkach bohaterów. Dobrze mieć oczywiście w wgląd w psychologię postaci, ale kiedy sceny, choć udane, nie posuwają akcji do przodu, jak w przypadku tego odcinka, dość łatwo można się znudzić. Oczywiście jeden mniej dynamiczny epizod to nie problem. Z radością przyjmiemy jednak kolejne odcinki, jeśli twórcy postawią w nich również na akcję.

Nadal odrobinę irytuje nas relacja Uli i Marka i na ten moment nie wiadomo, o co tak naprawdę im chodzi. Czy Ula rzeczywiście wierzy w romans Marka po tym, jak jej wytłumaczył, co się stało? Dziwi nas, że nagle bohaterka stała się tak zatwardziała i nie dopuszcza do siebie słów męża, choć jeszcze przed chwilą chciała zrobić wszystko, by tylko ratować małżeństwo.

Nieco więcej wnoszą do tego odcinka rozterki Violi. W momencie, kiedy Kubasińska (błędnie) myśli, że to już absolutny koniec jej romantycznej relacji z Sebastianem, widać, jak bardzo jej na nim zależy. Widzowie mogą więc domyślać się, jak wielka będzie radość Violi, gdy dowie się, do czego tak naprawdę zmierzała jej siostra. Choć ostatnio plan Angeliki się nie powiódł, to pewne, że nie spocznie, zanim ponownie nie połączy byłych ukochanych. A na pozytywny rozwój tego wątku czekamy z niecierpliwością.

BrzydUla 2 - odcinek 116

Środowy, 116. odcinek serialu BrzydUla 2 w dużej mierze był poświęcony przedwyjazdowym rozterkom Maćka. Na horyzoncie pojawiła jego mama. Zaczynamy się trochę martwić o Anię, która nie będzie miała z teściową łatwo. Wiemy bowiem, jak trudną jest osobą. Ma też błędny, ograniczony ogląd pewnych spraw. Chociaż dziś w tym wątku królowały sceny ilustracyjne, to wciąż intryguje, czy pod nieobecność Maćka jedynym problemem Ani będzie teściowa, czy też twórcy szykują coś więcej…

BrzydUla 2 chwilowo spowolniła tempo, wciąż jednak przebywanie z bohaterami serialu sprawia nam frajdę.