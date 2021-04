BrzydUla 2 – odcinek 120 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Justyna Rojek East News

Aktualnie jednym z najważniejszych wątków w serialu BrzydUla 2 jest ten dotyczący Dobrzańskich i ich rozwodu. W ostatnich odcinkach został on dość mocno rozwinięty, przez co śledzimy go ze sporym zaangażowaniem. Oczywiście przełomowym wydarzeniem było to, co wydarzyło się w poniedziałkowym odcinku – czyli fakt, iż dzieci dowiedziały się o planach rodziców. Niestety, paradoksalnie właśnie przez to bardziej widoczne są pewne trudne do zaakceptowania kwestie. Pomimo tego, że w zaistniałej sytuacji Dobrzańscy wyraźnie widzą, jak bardzo negatywny wpływ ma ich planowany rozwód na dzieci, to nie podejmują wysiłku pojednania i powrotu do siebie. A przecież oboje wciąż się kochają i nie chcą się rozwodzić. W tym momencie wygląda to więc trochę tak, jakby ich upór czy duma były ważniejsze od ich pociech. Albo jakby tkwili w jakimś amoku - nawet szok dzieci nie był wystarczającym impulsem, by się z niego przebudzili. Momentami trudno nam więc kupić ten brak dobrej woli bohaterów.

Nieco lepiej wygląda na sprawa, jeśli chodzi o zachowanie i reakcje dzieci Dobrzańskich. Julka i Kuba przyjęli informację o rozwodzie bardzo źle, ale taka reakcja jest najbardziej prawdopodobna. Sam wątek rozwija się ciekawie - znamy już pociechy Uli i Marka na tyle, by wiedzieć, że stać je na wiele. Nauczeni wcześniejszymi sytuacjami jesteśmy nawet skłonni podejrzewać, że Kuba swój atak mógł wywołać specjalnie. Pewne jest jednak to, że wstrząs anafilaktyczny jest zaledwie zapowiedzią czegoś większego.

BrzydUla 2 - odcinek 120

Najlepiej jednak podczas 120. odcinka serialu BrzydUla 2 bawiliśmy się, oglądając sceny z udziałem rodzeństwa Febo. Aleks w pełnej krasie zaprezentował to, jak bardzo wybuchową i nieprzewidywalną jest postacią, a dla widzów niezwykle atrakcyjną. Nie każdy z miłośników serialu chyba spodziewał się też tego, że Paulina rzeczywiście postanowi sprzedać rodzinną posiadłość – taki obrót akcji może jednak przynieść dla serialu wiele ciekawych rozwiązań. Intryguje delikatna zapowiedź ponownego pojawienia się Francesca – a na to fani serialu czekają z utęsknieniem. Cieszy też fakt, że do przodu ruszyła relacja Sławo i Miro. Z przyjemnością ogląda się, jak nasi ulubieni projektanci powoli zmierzają do zgody.

Nowy tydzień rozpoczęły równe odcinki, które podobnie jak sam serial, wciąż zapewniają widzom rozrywkę. Po 120 epizodach BrzydUla 2 wciąż jest produkcją, którą chce się oglądać.