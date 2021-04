BrzydUla 2 – odcinek 121 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

BrzydUla 2 wciąż kontynuuje wątek rozwodu Dobrzańskich, jednak twórcy słusznie postanowili pokazać go z nieco innej strony. Wszyscy w końcu wiemy, że tak czy inaczej Ula i Marek do siebie wrócą. Trudny czas między nimi ilustrowany jest na ogół spokojnymi scenami, co nie jest dla nas zbytnio emocjonujące. Ich dzieci to jednak inna sprawa. Scenarzyści dają nam wgląd w ich świat i trudne do przewidzenia reakcje, co jest bardzo interesujące. Zmyślnie ukazano, że działania Dobrzańskich mają konsekwencje nie tylko dla nich samych, ale również dla ich pociech. Ucieczka Julki i Kuby z domu była dla całego serialu dobrym, ożywczym pomysłem i może to właśnie ona podziała na Dobrzańskich jak zimny, otrzeźwiający prysznic.

Jeszcze ciekawiej dzieje się u Febo. O ile wątek Dobrzańskich każe nam przejmować się losem bohaterów, tak kwestie związane z włoskim rodzeństwem zapewniają miłośnikom serialu BrzydUla 2 pożądaną rozrywkę. Kwestie dotyczące Pauli i Aleksa są intrygujące z wielu powodów. Przede wszystkim sam konflikt pomiędzy rodzeństwem nie był czymś, czego się spodziewaliśmy. Tymczasem ich relacja wydaje się pogarszać coraz bardziej. Sceny dotyczące Febo w F&D wypadają naprawdę dobrze – i zabawianie, i dynamicznie. Wściekłość Aleksa, jego wybuchowość i ostre słowa, w połączeniu z niekoniecznie uczciwymi zagrywkami Pauliny, jest tym, czego serial na tym etapie potrzebował. Tymczasem twórcy wciąż przypominają nam o Francesco i rzucają tropy sugerujące, że Franek Kapota jest bliżej, niż można się tego spodziewać… Wciąż mamy na co czekać, a powiązane z Febo sprawy wydają się być atrakcyjniejsze, niż to, co spotyka Dobrzańskich.

Twórcy produkcji BrzydUla 2 znowu postawili na akcję. Sporo się w serialu dzieje i wygląda na to, że dziać będzie się jeszcze więcej. A właśnie to lubimy najbardziej.