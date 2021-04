BrzydUla 2 – odcinek 122 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Justyna Rojek/ East News

Dzieje się w serialu BrzydUla 2. W 122. odcinku produkcji TVN twórcy przeplatają dwa interesujące wątki – ucieczkę pociech Dobrzańskich oraz kwestię Francesca. Oba dostarczyły widzom sporo emocji. Mam więc nadzieję, że rozwiną się w bardzo ciekawy sposób. Ucieczka Julki i Kuby wypada ciekawie z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że obserwujemy tę sytuację zarówno z perspektywy odchodzących od zmysłów Dobrzańskich, dla których wspólne zmartwienie okazało się zbliżające, jak i samych uciekinierów, których losy nie są nam przecież obojętne. Ucieczka dzieci stała się też okazją, by powrócił temat zdrowia Uli. Twórcy maksymalnie wykorzystali więc tę ucieczkę, serwując widzom sporo interesujących komplikacji i konsekwencji.

Po drugie trudno przewidzieć, jaki dalszy obrót przyniesie ta sytuacja i jaki będzie jej finał. Każdy z widzów chyba po cichu liczył, że pociechy Dobrzańskich znajdą się u Artura, z którym mają przecież doskonały kontakt. To wiązałoby się z koniecznością kolejnego spotkania pomiędzy Szczęsnym a Dobrzańskimi. Wydaje się jednak, że obecność doktorka w dzisiejszym odcinku mimo wszystko nie jest przypadkowa i Artur odegra jeszcze istotną rolę w serialu. Jego dzisiejsze pojawienie się pozwoliło widzom zauważyć, że również i jego dotknęła ta cała sytuacja. Może obwiniać się bowiem za wszystko, do czego teraz dochodzi. Artur jest bardzo interesującą postacią, której do tej pory wbrew pozorom nie mieliśmy okazji bliżej poznać. Może kolejne odcinki pozwolą nam nieco głębiej wejść w jego psychologię i go zrozumieć?

BrzydUla 2 - odcinek 122

Faworytem tego odcinka był jednak bezsprzecznie Francesco. Jego powrót okazał się świetnym urozmaiceniem epizodu i zapewne ucieszył wszystkich fanów serialu. Nie lada gratką dla miłośników BrzydUli 2 było też to, że Franek Kapota po raz pierwszy dostał możliwość wypowiedzenia się po polsku i spore pole do popisu w niebezpiecznej grze z Paulą. Wątek dostarczył zwrot akcji, który może kosztować Febo naprawdę sporo.

BrzydUla 2 zaserwowała widzom odcinek pełen emocji i zwrotów akcji. Twórcy serialu wciąż wychodzą naprzeciw oczekiwaniom fanów, zapewniając im lekką i niezobowiązująca rozrywkę.