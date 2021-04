BrzydUla 2 – odcinek 123 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

PHOTO: TVN/MATEUSZ GROCHOCKI EAST NEWS

Twórcy serialu BrzydUla 2 piątkowym odcinkiem zapewnili fanom produkcji sporo rozrywki i emocji. Przede wszystkim scenarzyści postanowili nie trzymać Dobrzańskich i widzów w niepewności o losy dzieci. Rozwiązanie zagadki, gdzie udały się pociechy Uli, okazało się zaskakujące, lecz jednocześnie nieco dziwne i niekoniecznie prawdopodobne. Bartek nie wydaje się przecież osobą, do której Kuba i Julka zwróciłyby się o pomoc. Może ta sytuacja ma jeszcze jakieś drugie dno i ta kwestia zostanie rozwinięta w kolejnych epizodach. Na tę chwilę zakończenie całej sytuacji związanej z ucieczką jedynie utwierdziło nas w przekonaniu, jak bardzo bezczelną osobą jest Bartek. Oczywiście taki był cel twórców, ale widać, że mają oni wobec tego bohatera dalekosiężne plany. I choć serial BrzydUla 2 potrzebuje czarnych charakterów, na tę chwilę syn Dąbrowskiej nie ma jeszcze startu do Francesca czy nawet nierównoważonego emocjonalnie Aleksa.

Bardzo interesujący obrót przyjęły sprawy u Febo. Po pierwsze ciekawie pokomplikowały się plany Pauliny na ratowanie firmy. Aleks, jak mogliśmy się spodziewać, w kwestii sprzedaży posiadłości rodziców pozostaje nieugięty, a podrobienie podpisu nie mogło przejść bez echa. Brak funduszy dla firmy to kolejne problemy dla Dobrzańskich i Pauliny, a dla serialu kolejne, miejmy nadzieje, atrakcyjne komplikacje.

BrzydUla 2 - odcinek 123

Energiczne sceny z udziałem Aleksa oglądało się bardzo dobrze, lecz w 123. odcinku serialu BrzydUla 2 to sam Francesco dostarczył nam najwięcej emocji. Wreszcie dowiedzieliśmy się, na co udawanemu Włochowi była strzykawka. Pomysł o jego narkomanii był bardzo naciągany, a Paulina, dość przewrotnie, na własnej skórze przekonała się, w jakim była błędzie. 123. epizod po raz kolejny pokazuje nam, jak ważny dla Pauliny jest Marek i jak wiele jest w stanie dla niego zrobić - nawet wkroczyć na drogę przestępstwa. Na tę chwilę najbardziej intrygującym wątkiem jest waśnie ten dotyczący Francesca i intrygi, jaką uknuł. Takie komplikacje sprawiają, że serial ogląda się bardzo dobrze i choć może są one w miarę proste, to na potrzeby tego konkretnie serialu wystarczające, by produkcja wciągnęła widzów.

W zamykającym kolejny tydzień serialu BrzydUla 2 odcinku widzowie dostali nadzieję na poprawę relacji między Dobrzańskimi. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać więc kolejnych epizodów, które ukażą, czy troska o żonę i emocje związane z poszukiwaniem dzieci wystarczą, by Marek na dłużej zbliżył się do Uli.