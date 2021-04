BrzydUla 2 - odcinek 126 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot.Piotr Molęcki/East News

Twórcy serialu BrzydUla 2 dość szybko uatrakcyjnili nieco nużącą ostatnimi czasy kwestię nieporozumień pomiędzy Dobrzańskimi. Scenarzyści w sposób interesujący znów sięgają bowiem po temat domniemanego romansu Marka z Pauliną. Kiedy już wcześniej Febo bezskutecznie próbowała uwieść swego byłego ukochanego, zasiała w Uli ziarno niepewności. Tym razem Dobrzańska nie opiera się wyłącznie na własnej czy Ani interpretacji zdarzeń, lecz otrzymuje informację o romansie od samego Aleksa. Nie ma najmniejszego powodu, by nie wierzyć bratu Pauliny. Twórcy bardzo sprytnie wymyślili więc kolejną grę nieporozumień w serialu i sprawili, że wątek miłości Uli i Marka znów stał się atrakcyjny. Pojawiła się uzasadniona zazdrość, nie wiadomo też, jak szybko sami zainteresowani zdementują pogłoski, przez co komplikacje w serialu ogląda się z prawdziwym zaciekawieniem.

BrzydUla 2 - odcinek 126

W środowym odcinku produkcji TVN to Turek dał najbardziej zabawny popis. Łukasz Simlat niezmiennie sprawia, że sceny z Adamem wypadają świetnie, a terapeutyczne spotkania bohatera z panem Władkiem, pełne prawdziwej empatii ze strony ochroniarza, przynoszą widzom niekłamaną frajdę. Również na płaszczyźnie samej opowieści wątek dyrektora finansowego rozwija się ciekawie. Problem z odnalezieniem własnej tożsamości i eksperymenty z image'em wypadają prawdopodobnie i dobrze się je ogląda. To trochę ożywiło wątek Adama, w którym wreszcie dzieje się coś ciekawszego niż tylko jego zaloty do młodych księgowych.

Serial BrzydUla 2 wciąż walczy o zainteresowanie widzów i na ten moment jest na wygranej pozycji.