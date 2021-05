BrzydUla 2 - odcinek 145 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wtorkowy epizod hitu TVN-u zapewnił widzom to, na co najbardziej liczą, oglądając tenże serial – rozrywkę i wiele powodów do śmiechu. Przede wszystkim ogromny powiew świeżości do produkcji przyniósł powrót madame Hu i jej okołorozwodowego wątku. Zbliżenie Violetty do Sebastiana jest dla widzów niezwykle ekscytujące – to para, którą bardzo lubimy nie tylko ze względu na charyzmę bohaterów, ale również ze względu na aktorstwo odtwórców tychże postaci. Bardzo kibicujemy im, by do siebie wrócili i z ogromnym zainteresowaniem obserwujemy ich perypetie. Sceny z udziałem Violi i Seby, nawet kiedy nie wznoszą wiele do akcji, to zapewniają widzom dużo emocji i rozrywki. Widzimy, jak bardzo im na sobie zależy, choć nie mogą tego jeszcze pokazać. Miłośników serii niezmiernie cieszy więc, że między tym dwojgiem wreszcie dzieje się dobrze i jest szansa, że dziać będzie się jeszcze lepiej.

Bardzo sprytnie twórcy tego odcinka pokazali również to, jak bardzo Sebastian zapatrzony jest w swoją byłą ukochaną – do tego stopnia, że momentami traci zdolność do racjonalnego myślenia. Całe szczęście, że nad całą sprawą rozwodową czuwa Fic. Prawnik, Viola i Sebastian w jednym wątku są gwarancją rozrywki, a z sceny z ich udziałem w 145. epizodzie wypadają bardzo dobrze i mają bardzo duży ładunek komediowy.

BrzydUla 2 - odcinek 145

145. odcinek serii BrzydUla 2 zadowolił widzów także za sprawą wątku Adama Turka i tego, jak bardzo zmieniła się jego relacja z Febo. To, że dyrektor finansowy ostro przeciwstawił się Paulinie, jest jednocześnie zaskakujące i w pełni uzasadnione. Wszystko ze względu na niestabilność tego bohatera, którą już doskonale znamy. Dzięki Łukaszowi Simlatowi wspomniane źródło komizmu wciąż pozostaje niewyczerpane. Uległość Turka wypada dobrze, a jego wybuchy jeszcze lepiej. Klasyczne wchodzenie bohatera w zamknięte drzwi bawi zaś za każdym razem.

Jeśli do końca maja w serialu BrzydUla 2 zachowany zostanie poziom, który obserwować mogliśmy we wtorkowym epizodzie, nie będziemy mieli wielu powodów do narzekań.