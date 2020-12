BrzydUla 2 - Jacek Braciak krytycznie o serialach TVN: Wszystkie są takie same

Na antenie TVN 7 i player.pl od października oglądać możemy nową odsłonę serialu BrzydUla. W tej serii nie zdecydował się jednak zagrać Jacek Braciak, który w 1. sezonie wcielił się w postać ekscentrycznego projektanta Pshemko. Ostatnio na temat serialowych produkcji TVN aktor wypowiedział się w wywiadzie do książki Zawód: aktor Jacka Wakary. Chociaż Braciak nie skrytykował serialu Brzydula 2, wręcz przeciwnie - nawet pochwalił pierwszy sezon, to jednak aktor nie ma najlepszego zdania o produkcjach wspomnianej stacji. Braciak wytknął im m.in. schematyczność oraz fakt, że wszystkie wyglądają podobnie.

Zdarza mi się dostawać propozycje seriali z TVN, ale one są wszystkie takie same, pomijając już obsadę, takie glamour, okrągłe (…). Facet w moim wieku na przykład mówi: 'Gdybym wiedział, tobym się z nią nie chajtał'. Na litość boską, kto tak mówi? Albo tak: 'Masz jakieś alko?'. Ręce opadają. Same kalki, figury, sztance. Tam nie ma ludzi, nie ma życia. Wiecznie te damy w swetrach z za długimi rękawami patrzą na Warszawę nocą...

Widzę role, sposób opowiadania, reżyserię nie do odróżnienia. Tam pracują różni reżyserzy, ale jeśli ogląda się te seriale jeden po drugim, wyglądają, jakby robiła je jedna osoba.