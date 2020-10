BrzydUla 2 - odcinek 20 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN/TOMASZ URBANEK EAST NEWS

Ten tydzień w serialu BrzydUla 2 bezsprzecznie należy do Adama Turka i ogrywającego tę postać Łukasza Simlata. W 20. odcinku dostajemy kontynuację dwóch bardzo udanych wątków dotyczących wspomnianego bohatera – domniemanej choroby dyrektora finansowego oraz rzekomego zakochania Pauliny. Scena, w której Turek prezentuje swoje wdzięki przed Bożenką, aktorsko niezmiennie wypada świetnie. Scena nieporozumienia co do pocałunku daje nam natomiast podstawę, by sądzić, że Bożenka zadurzyła się w Adamie. Co za tym idzie, najpewniej szykuje się w serialu BrzydUla 2 coś dobrego – te postaci są w stanie zapewnić widzom mnóstwo okazji do śmiechu.

Chociaż Adam dowiedział się, że w firmie krążą nieprawdziwe informacje o jego śmiertelnej chorobie, to twórcy nie ucięli tego tematu kategorycznie, a w jedynie w sposób pomysłowy zostawili sobie możliwość dalszej eksploatacji tego tematu. Bożenka skomentowała bowiem jego emocjonalny wybuch jako „fazę wyparcia”.

Odcinek 20. przynosi widzom pewną ulgę – Beatka wreszcie każe się wynieść Bazylemu. I mam ogromną nadzieję, że na tym definitywnie skończy się nasza przygoda z tą postacią. „Waletowanie” tego bohatera było do tej pory najbardziej nużącym i męczącym wątkiem serialu. Denerwująca postać Bazylego nie wniosła nic zabawnego do serialu, nie do końca rozumiem więc, jaki był cel wprowadzania tego bohatera. Nie obrażę się jednak, jeśli ten nieudany wątek zostanie zamknięty na tym etapie.

BrzydUla 2 - odcinek 20

Wreszcie doczekaliśmy się natomiast powrotu Uli do pracy. Dla widzów znających uroki rodzicielstwa zapewne wzruszająca była scena, w której dzieci wręczyły mamie przygotowane przez siebie śniadanie. Dalej, przy okazji sentymentalnej autobusowej podróży, zaserwowano nam ciekawe nawiązanie do 1. sezonu. Jak można się było spodziewać, po drodze do domu mody na Ulę czekały pewne perypetie – jedne bardziej zabawne, inne mniej. Jednak najwięcej śmiechu widzom przyniesie jej finalne dotarcie do pracy, co dość nieopatrznie zdradziła nam zapowiedzieć kolejnego odcinka…

BrzydUla 2 zaserwowała nam dość spokojny odcinek, bardziej obyczajowy niż komediowy, w którym stosunkowo niewiele się działo. Zważywszy na to, że odcinki w tym tygodniu były tak udane, możemy czuć się nieco rozczarowani.