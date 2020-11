BrzydUla 2 - odcinek 21 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN / TOMASZ URBANEK EAST NEWS

Po czterech tygodniach od powrotu serialu BrzydUla na antenę TVN, Uli wreszcie udało się wrócić do pracy. Dla samej produkcji działa to niewątpliwie na korzyść – intrygi rozgrywające się w firmie wypadają w serialu lepiej, niż perypetie rodzinne bohaterów osadzone w ich domach. Sam pomysł niespodzianki, która okazuje się być przygotowana na cześć Violetty, a nie powrotu Uli, okazuje się być ciekawie wymyśloną zmyłką, na którą łapie się zarówno Ula, jak i widzowie (oczywiście gdybyśmy wcześniej nie dostali niefortunnego spojlera w poprzednim odcinku). W tym momencie twórcy uzyskują zamierzony cel, ponieważ sympatyzujemy z biedną Ulą. Pewne napięcie i zaciekawienie odczuwamy natomiast podczas zapoznawania Violetty z umową. Boimy się, że Ula nieświadomie może pokrzyżować plany Marka na ratowanie firmy. Same zaś teksty Violetty w 21. odcinku były całkiem zabawne, dlatego całą sekwencję w firmie oceniam jako udaną.

Powrót Uli do pracy daje oczywiście wiele okazji do spotkań z Nadią, które wypadają całkiem dobrze. Zazdrość Uli nadal trwa, lecz w tym odcinku została ciekawie ukazana w formie wyobrażeń Marka i asystentki w momentach bliskości. Natomiast pewność siebie i profesjonalizm, z jakim Nadia traktuje Ulę, może świadczyć o tym, że jej rola w filmie jest znacznie poważniejsza, niż mówi się oficjalnie.

BrzydUla 2 - odcinek 21

Tymczasem ku naszemu niepocieszeniu, wątek Bazylego w BrzydUli 2 nie zakończył się w poprzednim odcinku. Mogliśmy jednak się spodziewać, iż twórcy przygotowali dla tego bohatera nieco więcej okazji do popisów. Wszystko wskazuje bowiem na to, że bohater wyczyścił dom Beatki ze sprzętów elektronicznych. Ten wątek wydaje się być jednak przewidywalny - sądzę, że tutaj szykuje się jakaś zmyłka.

W tym odcinku nie mogliśmy nacieszyć się postacią Turka, Adam pojawia się bowiem tylko na moment. Jego domniemana choroba zmierza jednak w innym kierunku, niż moglibyśmy się spodziewać. Bohater, któremu wmawiano problemy zdrowotne, sam w końcu zaczyna podejrzewać, że ma raka. W dalszej perspektywie taki obrót sprawy dobrze rokuje dla serialu.

BrzydUla 2 rozpoczyna tydzień w całkiem dobrej formie. Oby ten poziom został utrzymany jak najdłużej.