BrzydUla 2 - odcinek 32 - recenzja

fot. TVN/TOMASZ URBANEK EAST NEWS

Po ekscesach z marihuaną życie bohaterki serialu BrzydUla 2 się komplikuje. Pierwszy raz widzimy odwrócenie sytuacji, że to Marek martwi się o Ulę i to on jest zazdrosny o swoją żonę, bo lekarz rodzinny coś za często ma wizyty w ich domu. Całe zamieszanie z Arturem i wymówką, że jest to ich lekarz rodzinny jest samo w sobie kuriozalne, bo w jakim świecie takie sytuacje mają miejsce? Bajkowa konwencja BrzydUli 2 ma swoje granice, a ta tym wątkiem została przekroczona. Wyjaśnienie, że Artur jest też przyjacielem rodziny jest mało wiarygodne. Zwłaszcza czuć to później, kiedy następują duży pokłady niezręczności, gdy Marek sączy jad sugestii w stronę Artura, które wyraźnie ten łapie, ale i tak nic z tym robi. Dlatego też koniec końców te sceny stają się dość dziwne, niezręczne w odbiorze. Wywołują sporo mieszanych odczuć.

Czasem twórcy popadają w zbyt duże skrajności i kwestia Marka jest tego dowodem. Z jednej strony jego zazdrość to ostateczny dowód, że żadnego romansu z Nadią nie ma. Z drugiej wszyscy wiemy, że firma Marka jest w opłakanym stanie, więc ostentacyjne zlekceważenie sytuacji bez wyjaśnień z góry jest niesmaczne. Mało sensowne, a wręcz głupie i zbyt uproszczone. Coś takiego w serialu BrzydUla 2 wbrew pozorom nie miało często miejsca i to trochę razi.

BrzydUla 2 - odcinek 32

Można by rozpisywać się o tym, jak postać Maćka i cały jego wątek psuje serial BrzydUla 2. Wątek zdrady nie tylko jest wciąż wałkowany, a do tego popada w coraz większe skrajności i absurdy. Gdy Bożenka bierze torebkę z kamerą szpiegowską, rozwój wydarzeń wydaje się wręcz oczywisty. Na plus przynajmniej zwariowana relacja Bożenki z Adamem Turkiem, która jest przerysowana i raczej trzeba ją potraktować z przymrużeniem oka niż na serio rozpatrywać motyw romansu w miejscu pracy.

BrzydUla 2 proponuje dziwny odcinek, w którym wiele rzeczy wzbudza mieszane odczucia, ale walory rozrywkowe nadrabiają mankamenty.