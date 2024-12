Dragon Age: Straż Zasłony - co oznacza [SPOILER]? Wybory z pierwszej gry nadal mogą mieć znaczenie...

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Do tej pory we franczyzie Dragon Age najważniejsze wybory, które podjąłeś we wcześniejszych grach, były przenoszone z jednej części do drugiej. Jednak w Straży Zasłony z tego zrezygnowano. Co prawda można było odtworzyć swojego Inkwizytora, wybrać jego kanoniczny romans i co stało się z Inkwizycją, ale to wszystko. Jednak najwyraźniej to nie oznacza, że decyzje z przeszłości nie będą jeszcze mieć znaczenia...

Dragon Age: Straż Zasłony - co z wyborami z poprzednich części?

Dyrektorka Corrine Busche i dyrektor kreatywny John Epler spotkali się niedawno z IGN, by porozmawiać o grze. Zostali spytali o to, czy chcieliby uwzględnić jeszcze jakieś decyzje z przeszłości w Straży Zasłony. Busche odpowiedziała, że mogli nieco bardziej podkreślić, że fakt, iż w tej części wybory z poprzednich odsłon nie miały dużego wpływu na historię, nie znaczy, że całkowicie zniknęły.

Dragon Age: Początek [...] W pełni oczekuję, że te wybory, począwszy od, znów będą miały znaczenie. Więc chciałam powiedzieć to na głos, by było to oficjalne. Każdy wybór, który dokonałeś w trakcie swojej podróży w świecie Dragon Age, to nadal twój wybór.

Z tych słów wynika, że jeśli powstanie kolejny sequel albo sequele, to prawdopodobnie wybory podjęte w poprzednich grach będą znów odczuwalne. Pytanie jednak, czy kontynuacja w ogóle dojdzie do skutku. Kulisy były długie i wyboiste. Już teraz wiemy, że BioWare nie planuje stworzenia DLC do Straży Zasłony. Wydaje się, że ich priorytetem na ten moment jest Mass Effect 5.

Dragon Age: Straż Zasłony - co oznacza sekretne zakończenie?

Jak wiemy, jest sekretne zakończenie do Straży Zasłony, które można odblokować po znalezieniu trzech tajemniczych kręgów i wykonaniu kilku misji pobocznych. Były w nim pokazane między innymi przebłyski wydarzeń z poprzednich gier. Busche wspomniała o tym:

Jeśli widziałeś drugie zakończenie, o którym rozmawialiśmy, to wiesz, że niektóre z tych wydarzeń są dość istotne; łatwo zrozumieć, jak te wybory mogą być i będą istotne w przyszłości.

W sekretnym zakończeniu pojawiła się także grupa znana jako Egzekutorzy, która była już wspomniana między innymi w Inkwizycji. Wiemy, że chcieli pozbyć się bogów, którzy do tej pory byli najsilniejszą siłą w Thedas. Fakt, że zostali pokazani, wskazuje na to, że mogą odegrać ważną rolę w kolejnych częściach. Epler dodał, że ta grupa nienawidzi ryzyka i wybiera zawsze najbezpieczniejsze opcje. Nie mają nic przeciwko długiej i strategicznej grze.

Z jego słów wynika również, że fundament pod pojawienie się tej grupy mógł być położony już w Dragon Age: Początek...

Dlaczego teraz? Dlaczego w tym wieku, dlaczego w tym konkretnym czasie? Zaczynasz rozumieć, dlaczego może się tak dziać – nie dlatego, że ktoś wkracza, przejmuje władzę nad królestwami lub armiami. Tylko jest ktoś, kto widzi koniec gry – i przygotowuje się na niego.

Wygląda więc na to, że choć nie podjęto jeszcze decyzji odnośnie tego, czy Dragon Age 5 powstanie, to twórcy na pewno mają pomysły, co mogliby zrobić w sequelu.