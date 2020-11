BrzydUla 2 - odcinek 35 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN / TOMASZ URBANEK EAST NEWS

BrzydUla 2 35. odcinkiem przyniosła bardzo pozytywne zaskoczenie na koniec tygodnia. Wyeksponowane zostały dwa przypuszczalnie najbardziej lubiane wątki komediowe - Violetty i jej gierki z panem Hu oraz miłosne perypetie Turka - a twórcy nie zaserwowali nam żadnej nudnej ani niepotrzebnej sceny. W efekcie dostajemy więc bardzo rozrywkowy epizod.

Zabawne działania Violetty, mające na celu zdobycie dostępu do konta męża, wreszcie przynoszą zamierzony skutek. Chociaż długo czekaliśmy na finał operacji Madame Hu, to scenarzyści wreszcie nagrodzili naszą cierpliwość. Droga zaś wiodąca do pomyślnego zakończenia była naprawdę ciekawa. Inna sprawa, jaka będzie reakcja pana Hu, kiedy dowie się o biznesowych poczynaniach swej małżonki. I jakie wyciągnie wobec niej konsekwencje...

Odcinek daje nam też kilka dłuższych okazji do spotkania z naszym ulubieńcem - Adamem Turkiem. Chociaż sceny ćwiczenia przemówień przed lustrem mogliśmy obserwować w tej produkcji już wielokrotnie, to trzeba przyznać, że żadne nie wypadają tak dobrze, jak w wykonaniu Adama. Wreszcie mamy też okazję zobaczyć, jak mieszka dyrektor finansowy, a sam wystrój także dopełnia nam obraz Turka. Potencjał komediowy relacji tego bohatera z Bożenką jest całkiem zręcznie wykorzystany i dobrze rokuje na przyszłość. Pytanie, czy dla bohaterów przyszłość ta będzie wspólna... Niezmiennie udanie wypada wspomniany wątek także pod względem aktorskim. Przy okazji scenarzyści świetnie ukazali roszczeniowy charakter kuzynki Maćka. Twórcy udowadniają, że mieli na postać Bożeny bardzo konkretny i dobry pomysł.

BrzydUla 2 - odcinek 35

Prezentacja nowej, "rozwodowej" kolekcji SławoMiro jest ciekawym urozmaiceniem w serialu, a Piotra Roguckiego w roli projektanta bardzo dobrze się ogląda. Prezentacja ta jednak staje się pretekstem, by już po raz kolejny ukazać brak profesjonalizmu Uli w pracy. Dobrzańska znowu pozwala, by emocje i problemy w życiu prywatnym wpływały na jej działalność zawodową. Zaistniała sytuacja jedynie wzmaga napięcie na linii Nadia-Ula. Ciekawe, czy konflikt bohaterek doczeka się eskalacji, czy też już wkrótce zostanie wygaszony przez ujawnienie prawdy przez Marka. Pewność możemy mieć jednak co do tego, że miarka przebrała się w małżeństwie Maćka i najprawdopodobniej związek przyjaciela Uli czeka poważny kryzys. To także dobrze rokuje dla dalszego rozwoju fabularnego serii.

Nowy epizod serialu BrzydUla 2 wciąga i jest napakowany ciekawymi scenami. Wiele się działo i kilka kwestii zostało doprowadzonych do końca. Tym udanym odcinkiem twórcy zamykają tydzień, który był zdecydowanie lepszy niż poprzedni. Oby kolejne pięć odcinków również zaskoczyło nas tak pozytywnie.