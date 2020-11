BrzydUla 2 - odcinek 37 - recenzja

fot. TVN / TOMASZ URBANEK EAST NEWS

BrzydUla 2 we wtorkowym odcinku kontynuuje i rozwija intrygujące wątki oraz wprowadza sytuacje, których rozwój w najbliższych epizodach może wnieść do serialu wiele śmiechu i komplikacji. Impreza firmowa mająca uczcić koniec "najgorszego roku w historii firmy" wydaje się być strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o ożywienie serialu. Przygotowania do przyjęcia wprowadzają widzów w nastrój oczekiwania i podekscytowania. Z niemałym zaangażowaniem emocjonalnym oczekujemy więc rozwoju imprezy firmowej i wiele wskazuje na to, że twórcy nie zawiodą pokładanych w imprezie nadziei. Wisienką na torcie wydaje się być natomiast obecność udanego i zabawnego bohatera, jakim jest pan Hu.

Przez sporą część 37. odcinka wraz z bohaterami, a w szczególność z zestresowanym Adamem Turkiem, dzielimy również niepokój dotyczący oczekiwanego przelewu. Znając Violettę, bylibyśmy chyba ogromnie zdziwieni, gdyby wszystko poszło gładko. Sytuacja przyjęła więc najbardziej prawdopodobny obrót, z uwagi na to, jak roztrzepaną osobą jest pani Hu. Pomyłka w numerze konta wydaje się idealnie charakteryzować tę postać. Wtorkowy epizod serialu BrzydUla 2 wciąż jeszcze trzyma nas w niepewności, jeśli chodzi o końcowe rozwiązanie interesów z Violettą. I chociaż wszyscy mamy nadzieję, że tę katastrofę uda się uratować, to happy end może nie być tym, co przygotowali scenarzyści.

Ciekawie dzieje się też w małżeństwie Marka i Uli. Coraz bardziej załamana kłamstwami męża Dobrzańska włamuje się do jego gabinetu. Kwestia, czy znajdzie dowody na domniemany romans z Nadią lub kryzys w firmie, jest bardzo intrygująca. Nadal świetnie wypada Adam ze swoimi komicznymi lękami przed Aleksem, a aktorstwo Łukasza Simlata niezmiennie dodaje do serialu ogromne walory rozrywkowe.

Udane rozwiązanie twórcy zaproponowali nam również w przypadku dotychczasowego konfliktu Ani i Maćka. O ile oczywiście mogliśmy spodziewać się, że Anię molestuje szef, to pewnym zaskoczeniem jest to, jak Maciek podszedł do całej sytuacji. Wygląda na to, że małżeństwo przyjaciela Uli ma szansę, by znów świetnie funkcjonować.

Można odnieść wrażenie, że 37. odcinek stanowi interesujące wprowadzeniem do kolejnych epizodów, w których może dziać się naprawdę sporo. Wiele więc wskazuje na to, że BrzydUla 2 w tym tygodniu zapewni widzom co najmniej tak dobrą rozrywkę jak w ubiegłym.