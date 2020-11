BrzydUla 2 - odcinek 39 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN / TOMASZ URBANEK EAST NEWS

BrzydUla 2 w 39. odcinku przynosi głównej bohaterce wiele trudnych emocji, a widzowie z zaangażowaniem śledzą niełatwe dla Dobrzańskiej chwile. Sekwencja wyjścia załamanej i zszokowanej Uli z przyjęcia została całkiem ciekawie nakręcona. Emocje bohaterki, które korespondowały ze smutną piosenką, skontrastowane zostały z warstwą wizualną i ogólnym szampańskim nastrojem w firmie. Chociaż przeczuwamy, że sytuacja z pozwem rozwodowym nie jest w rzeczywistości tym, na co wygląda, to jednak współczujemy Uli, z którą związaliśmy się emocjonalnie. Sympatyzujemy z nią, możemy więc sobie wyobrazić, jak się czuje, gdy przez lata budowane życie rodzinne, dla którego poświęciła karierę, legło w gruzach. Martwimy się o nią, a szczególnie groźnie robi się w momencie, kiedy Dobrzańska nie zatrzymuje się na czerwonym świetle. Twórcy wprowadzili więc do serialu emocje, których w takim natężeniu wcześniej nie było. Jednak trudne dla Uli chwile są przeplatane z zabawnymi sytuacjami, jakie rozgrywają się w hotelu i firmie, przez co widzowie nie czują się przytłoczeni niełatwą sytuacją bohaterki.

Chociaż słowa zawarte w pozwie rozwodowym ciągle krążą w głowie Uli i widzimy, jak bardzo ją ranią, to jednak możemy słyszeć pewne sformułowanie, które sugeruje, iż rozwód nie ma nic wspólnego z tym, że Marek przestał ją kochać. Fakt, iż Dobrzański pozwala żonie zachować cały majątek z wyjątkiem udziałów w firmie, jednoznacznie wskazuje, iż szef domu mody chce trzymać żonę jak najdalej od problemów. Dziwić za to może fakt, że Artur urządza sobie pod domem Uli nocne przebieżki. Pojawia się więc intrygujące pytanie: Czy lekarz rodzinny będzie chciał wykorzystać sytuację rozchwiania emocjonalnego Dobrzańskiej?

BrzydUla 2 - odcinek 39

Sporo rozrywki dostarcza widzom impreza firmowa, która się rozkręca, a zabawa i tańce dynamizują cały odcinek. Nadal eksploatowany jest wątek traumy Adama i jego lęku przed Aleksem, jednak to wcale nam się nie nudzi i wciąż ma potencjał komediowy. Impreza pokazuje też, że Violi zależy na Sebastianie, a więc to tylko kwestia czasu, aż tych dwoje ponownie się zejdzie.

Bardzo zabawnie wypada również próba naprawy sytuacji związanej z przelewem przez madame Hu. Trudno się nie uśmiechnąć, gdy bohaterka mówi: "To są standardowe działania w Hu Corporation", jednocześnie wyjmując z kieszeni telefon nieprzytomnemu od alkoholu mężowi. Sceny w hotelu zostały niepozbawione napięcia, a fakt, iż podejrzliwa asystentka nagrała Violettę z Markiem, może mieć bardzo poważne konsekwencje dla przyszłości Febo&Dobrzański. Na horyzoncie pojawiają się kolejne komplikacje...

BrzydUla 2 zaserwowała widzom sporo trudnych emocji, lecz serial nie został przez to pozbawiony walorów rozrywkowych. 39. odcinkiem twórcy nadal utrzymują dobry poziom.