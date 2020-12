BrzydUla 2 – odcinek 53 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Twórcy serialu BrzydUla 2 w poprzednim epizodzie zaserwowali widzom niespodziewany zwrot akcji. Marek padł ofiarą agresji ze strony Alexa, który po raz kolejny udowodnił, że jego filozofia jogi czy duchowość nijak mają się do jego codzienności, do praktyki. Trzeba przyznać, że cała akcja i afera, która została przez ten wypadek zapoczątkowana w domu mody, wpłynęła na zdynamizowanie akcji, zapewniła też sporo emocji i widzom, i bohaterom, przez co 53. odcinek serii TVN oglądało się ze sporym zaciekawieniem.

Bez wątpienia mocną stroną tego odcinka jest fakt, iż Aleks jednoznacznie wyrasta na postać negatywną. Widzowie, którzy dopiero od 2. sezonu śledzą perypetie w firmie Febo&Dobrzański, do tej pory mogli mieć co do tego pewne wątpliwości. Wszystko wskazuje jednak na to, że brat Pauliny nie przeszedł żadnej przemiany duchowej. Figura jednoznacznie negatywnej postaci, takiej bez skruchy, która nie chce ponieść konsekwencji swoich działań, a jedyne rozwiązanie problemu stanowi dla niego ucieczka, jest interesującym urozmaiceniem galerii serialowych postaci. To jednak, że oceniamy Aleksa negatywnie, nie zmienia faktu, że jest bohaterem ciekawym, a momentami psychopatycznym. Środowy odcinek dopełnił ten obraz, który wcześniej mogliśmy zbudować chociażby na podstawie wspomnień jego dawnych relacji z Turkiem. Wygląda więc na to, że Febo jest najczarniejszą postacią w całej serii i funkcję tę realizuje wzorcowo.

Zamieszanie w firmie, które miało miejsce jeszcze długo po ataku na Marka, stało się świetną okazją nie tylko dla zdynamizowania akcji i charakterystyki Aleksa. Wydarzenie to stało się pretekstem dla kilku naprawdę zabawnych momentów – po raz kolejny zaskarbić naszą sympatię mógł sobie recepcjonista Daniel oraz Sebastian. Łukasz Garlicki miał w 53. odcinku serialu BrzydUla 2 okazję, by zabłysnąć aktorsko i rewelacyjnie ją wykorzystał. Dodatkowo niemalże detektywistyczne, prywatne dochodzenie bohaterów wokół winy Aleksa wprowadziło ożywczy, kryminalny wręcz motyw.

W tym odcinku produkcji TVN mogliśmy zaobserwować jedną z pobocznych funkcji, jaką przyniósł wraz ze swoim przyjazdem brat Uli. Za sprawą rozmowy z Jaśkiem Dobrzańska poznała perspektywę zdradzonego, co jedynie pogłębiło jej wyrzuty sumienia. Możemy mieć jednak nadzieję, że wprowadzenie nowego bohatera będzie miało jeszcze inny, istotniejszy wpływ na fabułę.

BrzydUla 2 może nie porywa widzów, jak jeszcze kilka tygodni temu, ale 53. odcinek i tak ogląda się ze sporym zaciekawieniem.