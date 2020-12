BrzydUla 2 – odcinek 56 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN / TOMASZ URBANEK EAST NEWS

Serial BrzydUla 2 znowu zapewnia widzom sporo rozrywki. Chociaż w domu mody panuje chaos, to całkiem atrakcyjnie wypada on na ekranie. Marek, mimo szczerych chęci, ze względu na swój stan zdrowia nie jest w stanie zarządzać firmą. Jego ucieczka ze szpitala na nic się zdała. Naturalnie więc Ula staje na czele domu mody. Dobrzańska to jedyna osoba, która chce walczyć o firmę – walcząc o nią, jednocześnie walczy przecież o swoje całe życie, a nawet o swoje małżeństwo. Rozumiemy jej determinację, przez co będziemy kibicować bohaterce w staraniach. Zapewne żona Marka okaże się wkrótce bardziej kompetentna niż Dobrzański i Nadia i wyprowadzi firmę na prostą. Tymczasem nieoczekiwany zwrot akcji – informacja o tym, że Viola wciąż przebywa w areszcie, przynosi nam nie tylko nadzieję na reaktywację dealu z panią Hu, ale przede wszystkim szansę na to, że charyzmatyczna, lubiana bohaterka znowu pojawi się na ekranie. Sam zaś chaos panujący w domu mody przynosi wiele żywiołowych scen, które ogląda się naprawdę dobrze.

Oglądając serial TVN, możemy odnieść wrażenie, że zadanie wyprowadzenia firmy na prostą może okazać się dla Uli łatwiejsze, niż uratowanie małżeństwa. Fakt, i sam Dobrzański w firmie woli patrzeć na Alexa niż na Ulę, nie wróży dobrze. Dojście do porozumienia między małżonkami może okazać się nie takie proste…

BrzydUla 2 - odcinek 56

Zamieszanie w F&D obserwujemy jednak nie tylko na płaszczyźnie zawodowej. Odcinek przynosi ciąg dalszy wątku Adama Turka i nocy rzekomo spędzonej z Lucyną. Sprzątaczka-intrygantka może namieszać w jego związku z Bożeną. Trzeba przyznać, że komplikacje tego typu mogłyby okazać się całkiem ciekawe. Na pewno plusem tego epizodu jest też fakt, że poznajemy pracę osób na „mniej ważnych” stanowiskach. Poświęcenie więcej czasu naszemu ulubionemu panu ochroniarzowi, sprzątaczce czy bufetowej stanowi miłe urozmaicenie serii.

BrzydUla 2 znowu nabrała wiatru w żagle. Sporo się dzieje, a serial dostarcza więcej rozrywki, niż ostatnimi czasy. Wygląda na to, że nadchodzące odcinki mogą nas pozytywnie zaskoczyć i prędzej czy później dom mody pod dowodzeniem Dobrzańskiej z mielizny wypłynie na szerokie wody.