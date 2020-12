BrzydUla 2 - odcinek 58 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN / TOMASZ URBANEK EAST NEWS

58. odcinek serialu BrzydUla 2 wreszcie przynosi rozstrzygnięcie w kwestii przyszłości domu mody. Pod tym względem obyło się bez zaskoczeń - Ula w przeciwieństwie do Marka chce walczyć o firmę. Całkiem ciekawie wypadła z resztą sama scena wymiany zdań Dobrzańskich, z pozoru dotycząca jedynie firmy, a w rzeczywistości będąca wyrazem sprzecznych zapatrywań na ich małżeństwo. Pojawia się jednak pytanie, czy Dobrzański całkowicie odsunie się od zarządzanie firmą i pozostawi pole do popisu jedynie Uli, czy też dołączy do zebranej przez nią grupy osób chcących walczyć o F&D. Jako widzowie nie możemy się doczekać, aż skończą się sugestie i wszelkie zapowiedzi i Ula rzeczywiście realnie rozpocznie proces wyciągania firmy z kryzysu. Mam nadzieję, że ten odcinek jest już ostatnim z serii epizodów zapowiadających wkroczenie fabuły na nowe tory.

Wydarzenia odcinka serialu BrzydUla 2 wydają się być ważne z jeszcze dwóch innych powodów. Przede wszystkim Ula ukazuje nam inną perspektywę na problemy Marka. Po raz pierwszy, za sprawą jej ostrej wypowiedzi, bohater ukazany zostaje nie z perspektywy ofiary, lecz winnego, który roztrwonił majątek rodziców i zburzył bezpieczeństwo swojej rodziny. Jednocześnie coraz wyraźniej widzimy przemianę, jaka zaszła w bohaterce. W obliczu zagrożenia odsłania silną stronę swojej osobowości i skłonna jest walczyć o wszystko, w co wierzy. Sama zaś kłótnia do której dochodzi między Dobrzańskimi może okazać się ważnym krokiem dla ich dalszej relacji.

BrzydUla 2 - odcinek 58

Z nieco lżejszej strony twórcy ukazują nam problemy Bożenki i Turka. Dobrym pomysłem w samej konstrukcji odcinka była niewątpliwie totalna zmiana w nastroju i postrzeganiu swojej sytuacji życiowej przez siostrzenicę Maćka. Niestety spory Adama i jego partnerki ostatnio coraz słabiej wypadają na ekranie i możemy odnieść wrażenie, że ten koncept powoli się już wyczerpuje. Pozytywnie zaskakują za to księgowe, z którymi coraz bardziej sympatyzujemy za sprawą skierowanych do Bożeny docinków.

Serial BrzydUla 2 od kilku ostatnich odcinków wydaje się wchodzić w nowy etap. Mam nadzieję, że twórcy nie będą już tego dłużej odwlekać, a w kolejnych epizodach znajdzie się i miejsce dla barwnej pani Hu. Miłośnicy serialu zdążyli już za nią zatęsknić.