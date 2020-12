BrzydUla 2 - odcinek 59 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Bartosz Krupa/East News

W 59. odcinku serialu BrzydUla 2 twórcy w dalszym ciągu ukazują konsekwencje wydarzeń, które miały miejsce przed kilkoma odcinkami, ale całe szczęście przeplatają je z kilkoma nowo zaistniałymi sytuacjami. Scenarzyści zaskoczyli nas, wprowadzając świeże, interesujące kwestie. Pojawiła się też nowa bohaterka, dzięki czemu epizod ogląda się naprawdę dobrze.

Marek nadal przeżywa trudne chwile i na ten moment nic nie wskazuje, by jego stan psychiczny miał się poprawić. Bohater wciąż unika Uli, której najpewniej nie potrafi wybaczyć. Dodatkowo widać, iż wziął sobie do serca jej słowa o roztrwonieniu majątku rodziców. Pytanie - czy Dobrzański poradzi sobie sam z kumulacją nieszczęścia, które na niego spadło, czy będzie potrzebował pomocy innych osób – bliskich lub specjalisty? Co ważne, temat zdrowia psychicznego wydaje się być podejmowany w serialu już nie tylko w sposób komiczny, jeśli chodzi o Turka, ale także nieco poważniej, gdy chodzi o Marka. Jednym z największych zaskoczeń 59. odcinka jest natomiast załamanie emocjonalne Sławomiro. Nie znamy jeszcze dokładnej przyczyny złego stanu projektanta, ale możemy podejrzewać, że ten wątek może okazać się bardzo ciekawy nie tylko ze względu na poruszany temat. Przede wszystkim większe pole do popisu może teraz przypaść Piotrowi Roguckiemu, na którego kreację z pewnością czekają osoby wcześniej śledzące jego karierę muzyczną.

BrzydUla 2 - odcinek 59

W 59. odcinku serialu BrzydUla 2 cieszy również powrót do hotelu, w którym zatrzymał się pan Hu. Rozgrywające się tam sceny zazwyczaj były bowiem dynamiczne i zapewniały widzom sporo rozrywki. Sam zaś pomysł wysłania Sebastiana tropem Violetty jest ekscytujący, gdyż stanowi obietnicę, iż wkrótce tych dwoje - ku uciesze widzów - może znów pojawić się wspólnie na ekranie. Najciekawsze jednak w tym epizodzie jest zdecydowanie wprowadzenie nowej bohaterki – Gośki. Wizualnie podobna do swej siostry, prawdopodobnie została nową Madame Hu. Ta nieoczekiwana zmiana wydaje się być obiecująca dla dalszego rozwoju wątku. Sama zaś nieobecność postaci granej przez Małgorzatę Sochę intryguje i przez najbliższe odcinki główne pytanie dotyczące serialu brzmiało będzie: gdzie jest Violetta?

BrzydUla 2 wyraźnie się rozkręca i wygląda na to, że kolejne odcinki przyniosą widzom sporo wyczekiwanej rozrywki.