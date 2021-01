BrzydUla 2 - odcinek 64 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Najnowszy odcinek serialu BrzydUla 2 kontynuuje intrygujący wątek dotyczący pana Hu i jego bandyckich koneksji. Tym razem mieliśmy szansę obejrzeć bohaterskie zachowania Władka, który po raz kolejny nam zaimponował, oraz zabawne odbicie Kubasińskiej. Jak się jednak okazało, nie tej, której się spodziewaliśmy… Twórcy postanowili bowiem skomplikować akcję i nieco zmylić widzów, co finalnie wyszło całkiem dobrze. Angelika, którą dane nam było za sprawą tego epizodu nieco lepiej poznać, nie ma raczej szans, by stać się naszą ulubioną bohaterką. To postać, której stosunkowo blisko do Bożenki, zaś nasza reakcja na jej wypowiedzi wydaje się być zbliżona do tej, którą zaprezentowała Nadia. Cała sytuacja związana z siostrą Violi rzuca jednak nowe światło na sprawę z Hu. To, jak mąż Violi i jego asystentka boją się policji, może wskazywać, że rzeczywiście mamy do czynienia z mafią. Fabuła może więc potoczyć się w nieoczekiwanym kierunku.

Ku uciesze widzów twórcy zaserwowali nam ciąg dalszy emocjonalnych rozterek Sławomira. Ten epizod umożliwił nam lepsze zrozumienie położenia ekscentrycznego projektanta i jego partnera, zaś zapijanie smutków w towarzystwie Marka stanowiło interesujące urozmaicenie odcinka. Spotkanie Sławo z Dobrzańskim może mieć jednak także wpływ na kontakty szefa F&D z żoną. Projektant usilnie nakłaniał bowiem Marka, by spróbował dogadać się z Ulą i w kwestiach sercowych nie podzielił jego losu. Pojawia się więc pytanie, czy Dobrzański weźmie sobie radę do serca. Zważywszy na to, że na konfrontację Dobrzańskich czekamy już od dłuższego czasu, pijacka prośba Sławomira może okazać się zapowiedzią szczerej rozmowy małżonków.

BrzydUla 2 - odcinek 64

Smaczkiem 64. odcinka serialu BrzydUla 2 jest sytuacja związana z Sebastianem. Nie dość, że wynikające z deprywacji snu zachowania bohatera zostały bardzo dobrze zagrane, to bawi też sam fakt, iż wszystko, co działo się w firmie było tak dziwne, że Sebastian wziął to za swoje urojenia, będące konsekwencją niewyspania.

BrzydUla 2 nie obniża poziomu i wygląda na to, że w nadchodzących odcinkach czeka nas sporo śmiechu i jeszcze więcej madame Hu.