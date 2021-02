BrzydUla 2 – odcinek 76 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Barosz Krupa / East News

Twórcy serialu BrzydUla 2 nie mają dla Marka litości. Kiedy tylko bohaterowi udaje się rozwiązać jeden problem, następny już czeka w kolejce. Niekorzystne dla Marka sploty okoliczności dla samej fabuły mogą się jednak okazać całkiem dobre. I tak w 76. odcinku mogliśmy obserwować pierwszy krok na drodze wyprowadzenia Dobrzańskiego z problemów prawnych z Hu, lecz zaraz potem scenarzyści położyli mężowi Uli kłody pod nogi za sprawą sytuacji z Aleksem. Sama jednak scena na komendzie wypada nie najgorzej, a pojawienie dobrze znanego widzom, sympatycznego i oczarowanego Violettą policjanta okazało się być miłą niespodzianką.

Dobrym rozwiązaniem w tym epizodzie jest konfrontacja Febo z Dobrzańskim, gdyż wprowadza do odcinka wiele emocji. Na plus ocenić możemy też to, że pomimo tego, iż to Markowi kibicujemy, to jednocześnie w wielu kwestiach zgadzamy się z Aleksem. Ma on swoje racje, choć bawi nas, że jego podejście do całej sytuacji uwarunkowane zostało tylko i wyłącznie przez mylną interpretację zachowania Nadii. W tym momencie pojawia się jednak zasadnicze dla serialu pytanie: co dalej z firmą? Kto zostanie nowym prezesem? Zaistniałą sytuacja mogłaby być idealną okazją ku temu, by to Ula stanęła za sterami domu mody. Można jednak powątpiewać, czy Febo zgodzi się, by na czele firmy, którą budowali jego rodzice, stanęła żona Marka.

BrzydUla 2 - odcinek 76

BrzydUla 2 w 76. odcinku miała zapewne urozmaicić serial, pokazując nam Nadię z bardziej… ludzkiej (?) strony. Cóź, problem w tym, że trudno uwierzyć, by profesjonalistka pozwoliła sobie na tak nieprofesjonalne zachowanie i upiła się w wieczór przed kluczowym dla firmy spotkaniem. Wciąż zastanawia jednak to, co dalej z romantyczną relacją Nadii z Aleksem i czy po ostatnim nieporozumieniu ich znajomość będzie miała dalszy ciąg.

Pomimo wielu zawirowań na płaszczyźnie zawodowej bohaterów, tym, co najbardziej intryguje w tym odcinku, są bezsprzecznie sygnały sugerujące, iż Ula może być w ciąży. Czy noc spędzona z Arturem okaże się mieć tak dalekosiężne konsekwencje? Byłoby to ciekawe dla fabuły, aczkolwiek wątpię, by twórcy zdecydowali się iść w tym kierunku. To całkowicie przekreśliłoby ponowne zejście Dobrzańskich, na które przecież tak liczą wszyscy widzowie. Wygląda jednak na to, że w niedługiej przyszłości czekają na nas ciekawe odcinki.

Twórcy serialu BrzydUla 2 zaserwowali nam przyzwoity odcinek, który zaostrzył fanom apetyt na kolejne epizody.