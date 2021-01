BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 81-83. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Bartosz Krupa/East News

Powoli zbliża się połowa sezonu serialu BrzydUla 2. Szybko minęło! Widzowie jednak wciąż nie mają dość, o czym świadczy popularność na player.pl oraz oglądalność na antenie TVN7. Obecnie to jeden z najpopularniejszych polskich seriali i prawdziwy fenomen.

BrzydUla 2 - co się wydarzy z odcinkach 81-83

Informowaliśmy, że Ula będzie podejrzewać ciążę, ale nie będzie pewności, kto jest ojcem - Marek czy niedoszły kochanek Artur. To oczywiście staje się przyczyną wielu problemów i chęci rozwodu ze strony Marka. Według dostępnych informacji badania krwi jednak pokażą, że Ula nie jest w ciąży, ale to nie koniec jej kłopotów. Jeśli o siebie nie zadba, może wpędzić się w chorobę.

Zgodnie z oczekiwaniami powoli do końca zbliża się wątek pan Huu. Z uwagi na ostanie informacje w tych odcinkach bohaterowie będą chcieli zagrać z nim otwarcie co może pozwolić im w końcu wygrać i uratować firmę. Natomiast w domu raczej nie możemy liczyć na rychły koniec małżeństwa Dobrzańskich. Tak jak przewidywałem to dzieci wezmą sprawy w swoje ręce, by uratować rodzinę.

