BrzydUla 2 - odcinek 77 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Bartosz Krupa/East News

77. odcinek serialu BrzydUla 2 mija pod hasłem „zawsze może być gorzej”. Tyczy się to zarówno Sebastiana, który, odstąpiwszy mieszkanie siostrom Kubasińskim, musi spać w samochodzie, jak i Marka, który wreszcie ma ochotę porozmawiać z Ulą, ale trafia na najgorszy moment. W największym stopniu dotyczy to jednak głównej bohaterki. Twórcy serialu rozwijają bowiem sugerowany wcześniej motyw ciąży. Chociaż widzowie czują, że nie może to być prawdą, to jednak brak całkowitej pewności trzyma nas w napięciu i z ogromnym zainteresowaniem oglądamy kolejne komplikacje na drodze bohaterki.

Sam zaś pomysł z rzekomą wpadką Uli z „doktorkiem” jest więc bardzo ożywczy dla serii. Niestety kolejne nadbudowane wokół niego wydarzenia są już za bardzo naciągane. Czy naprawdę w całej Warszawie jest tylko jeden punkt, do którego bohaterka mogła udać się na badanie krwi? I przypadkiem znajduje się on akurat w przychodni, w której pracuje Artur. Do tego pielęgniarka, pobierająca krew, była na tyle niedyskretna, niedomyślna i nieprofesjonalna, by wygadać lekarzowi cel wizyty, miło że słyszała wcześniej ich rozmowę? Cóż, to mógłby być bardzo udany odcinek, gdyby nie wspomniane kwestie.

BrzydUla 2 - odcinek 77

Bardzo dobrze wyszedł natomiast w tym epizodzie wątek Turka i sytuacja, jaka miała miejsce w domu Ani. Scena, w której śpiący na wycieraczce Adam wpada do przedpokoju, jest najzabawniejszym momentem całego odcinka – zarówno ze względu na sam komiczny pomysł i na grę aktorską, jak i na komentarze Maćka. Dodatkowo widzimy też, że po terapeutycznej rozmowie z ochroniarzem Adam postanowił walczyć o znajomość z Bożenką. Trudno jednak powiedzieć, czy dziewczyna będzie jeszcze zainteresowana księgowym, kiedy w jej głowie zrodziły się już ambicje na związek z Febo.

Twórcom serialu BrzydUla 2 udaje się podtrzymywać zaangażowanie widzów w losy Dobrzańskich. Sama zaś produkcja wciąż funduje nam guilty pleasure, na które chętnie sobie pozwalamy.