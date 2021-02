BrzydUla 2 - odcinek 78 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Bartosz Krupa/East News

Fani serialu BrzydUla 2 mogą się poczuć nieco rozczarowani przeciętnym 78. odcinkiem. Nie wnosi on zbyt wiele do głównej akcji. Nie dostajemy ważnych rozstrzygnięć, a sam epizod dostarcza niewiele rozrywki.

Twórcy dalej eksploatują motyw testu ciążowego i serwują widzom wynikające z niezrozumienia sytuacji komplikacje. Wypada to jednak niespecjalnie zabawnie – wszystko przez to, że bohaterowie zachowują się albo nielogicznie, albo… denerwująco. Pierwszy przypadek dotyczy Maćka. Wysnuł wniosek, że Ania jest w ciąży po pustym pudełku? Czy może po negatywnym teście? Druga sprawa tyczy się Ali. Cała sytuacja stawia tę bohaterkę w niekorzystnym świetle. Po raz kolejny wypada jako osoba wścibska, która niepotrzebnie wtrąca się w prywatne sprawy innych osób. Rozumiem, że w jakiś sposób temat domniemanej ciąży Uli musiał dotrzeć do Marka, ale to, jak do tego doszło, jest mocno naciągane. Widzimy za to, że twórcy jeszcze przez dłuższy czas nie pozwolą Dobrzańskim poprawić swych relacji. Cień szansy, który pojawił się w dzisiejszym odcinku, został przekreślony na długo.

BrzydUla 2 - odcinek 78

Jedyną istotną i może nawet trochę zaskakującą kwestią jest to, że Marek dobrowolnie zdecydował się ustąpić z funkcji prezesa. Dzięki temu teraz rzeczywiście możemy się spodziewać jakichś nowości w F&D. Wciąż nie do końca wiadomo, jaka jest aktualnie pozycja Nadii w firmie i po co tak naprawdę Dobrzańscy dalej ją zatrudniają. Skoro nie udało jej się wyciągnąć firmy z kryzysu i nie musi już grać asystentki Marka nawet przed rodzeństwem Febo, to z finansowej perspektywy jest zbędnym, a kosztownym pracownikiem. Mamy więc wrażenie, że jest to postać, z którą na ten moment nie wiadomo, co zrobić. Zapewne wkrótce Nadia odegra jednak ważną rolę, możemy więc przymknąć oko na chwilowy brak pomysłu.

Chociaż pojawienie się siostry Violi było ciekawym urozmaiceniem serii, to jednak Angelica zaczyna być już bardziej drażnić, a nie śmieszyć. Mam więc nadzieję, że nie zabawi zbyt długo w serialu i że twórcy nie wiążą z nią dalekosiężnych planów. Kolejna podobna do Bożenki postać na dłuższą metę wydaje się zbyteczna. Bawi jednak stan, do którego siostry Kubasińskie doprowadziły Sebastiana (z którym pod tym względem możemy się łatwo utożsamić) i to akurat pozytywny efekt działania postaci na serial.

BrzydUla 2 po seansie 78. odcinka pozostawia widzów z mieszanymi uczuciami. Oby kolejne epizody przyniosły fanom serii więcej rozrywki.