BrzydUla 2 - odcinek 93 - recenzja

BrzydUla 2 pokazuje, że Marek wyrzuca Ulę na wakacje. Kobieta jest dość zmieszana i nie wie, czy coś się zmienia w ich relacji, czy tak jak Paulina mówiła, szykuje on rozwód. Druga możliwość jest raczej mało prawdopodobna, bo twórcy nigdy by na to nie pozwolili, gdyż fani by ich zjedli żywcem. Jednak takie drobne sugestie pokazują, że coś jest na rzeczy i dochodzi do Marka. Notabene ciekawie wyszło, że jego proces myślowy włączył się po powrocie Artura do gry. Zazdrość, niepewność, a może jednak chęć powrotu zaczyna przeważać. Widzimy, że to obecnie jego priorytet myślowy i chcę być pewny, że Artur nie zastępuje dzieciom ojca, tak jak w dwuznacznej scenie zasugerowano. Najlepiej jednak wygląda ten ostatni moment, gdy spojrzenia bohaterów się spotykają... tak jakby te emocjonalne uderzenia poduszką coś w końcu wbiły mu do głowy. Nikt nie usprawiedliwia zdrady Uli, ale cały kontekst sytuacji jest bardziej skomplikowany, by Marek po prostu się odciął. Klucz leży w tym, by ewentualny powrót nastąpił stopniowo i z głową.

BrzydUla 2 - odcinek 93

Adam Turek może trochę rozbawić w tym odcinku, bo jest zmuszony do pracy z Aleksem. Dzięki temu wiemy, do czego to może doprowadzić. Najlepiej wypada scena motywacji Aleksa, w której Łukasz Simlat perfekcyjnie odegrał neurotyczność Turka. Te jego miny, spojrzenia i reakcje wypadają wesoło - szczególnie, że nie wiadomo, jakie ukryte zamiary ma jego arcywróg. Zwłaszcza że w tym wątku jest pani Wróbel, która szpieguje Adama i spółkę. Ich scena wypada dość niezręcznie i dziwacznie, ale biorąc pod uwagę młody wiek bohaterki i jej brak doświadczenia, jest to trafione w punkt. Nieporozumieniem nadal jest młodsza Kubasińska - za bardzo ogłupiają ją oraz jej siostrę Violę.

Odcinek stara się wprowadzić większa rolę dla Ani, która zastępuje Ulę podczas jej nieobecności. Na razie są to pierwsze kroki, które dobrze opisuje sama Paulina, atakując nową przeciwniczkę słowami o mentalności recepcjonistki. Wbrew pozorom wydaje się to trafne, bo Ania jest niepewna i nie jest tak waleczna, jak już ją widzieliśmy w tym sezonie. Pewnie będzie się rozkręcać i może stać się istotnym trybikiem tego wątku.

BrzydUla 2 kończy tydzień satysfakcjonująco, wesoło i z fajnymi wątkami. Zobaczymy, co dalej.