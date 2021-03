BrzydUla 2 – odcinek 97 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. screen z player.pl

Serial BrzydUla 2 od kilku odcinków obniżył swój poziom, z czego miłośnicy serialu nie są zapewne zadowoleni. Na czas nieobecności Uli cała akcja została wstrzymana i można odnieść wrażenie, że scenarzyści też pojechali na urlop. Zaserwowano nam nieciekawe sceny w domu Dobrzańskich, a te rozgrywające się w firmie również wypadają słabo. Umożliwiono nam co prawda wgląd w psychikę Marka, ale to nie wnosi niczego, o czym wcześniej byśmy nie wiedzieli – Dobrzański nadal zadręcza się sytuacją związaną z Arturem. Może jednak wizja pustego domu i życia bez Uli wpłynie nieco na bohatera, który spróbuje wybaczyć żonie? W firmie też nie dzieje się kompletni nic – proponuje się widzom niby jakieś sprzeczki Marka i zdenerwowanego Sebastiana, ale nie wywołują one w nas praktycznie żadnych emocji. Nasza sympatia do tych bohaterów tym razem nie wystarczyła. Z entuzjazmem przyjęliśmy za to pojawienie się Madame Hu, lecz dopiero kolejny odcinek może wykorzystać jej obecność.

97. odcinek maksymalnie eksploatuje za to wątek pani Dąbrowskiej, który – całe szczęście – wydaje się być z końcem epizodu przynajmniej na tę chwilę domknięty. Ten wypełniacz fabuły jedynie nas irytował, a z obserwacji, jak pani Dąbrowska niweczy plany Jaśka i uprzykrza życie Beatce, nie mieliśmy żadnej frajdy. Może samotna kobieta powinna wzbudzić w nas współczucie, ale niestety przez to, jak bardzo denerwującą jest postacią, tak się nie stało. Z ulgą przyjęliśmy więc jej wyprowadzkę i na miejscu Józefa też chętnie pomoglibyśmy jej wynieść walizkę.

W 97. odcinku brakuje nam akcji, rozrywki, tęsknimy też za Ulą, a nawet Franceskiem. Nadal wszystko stoi w miejscu i nie wygląda na to, by pod nieobecność Dobrzańskiej akcja miała ruszyć do przodu. Oby więc Ula wróciła z wakacji jak najszybciej. 97. epizod serialu BrzydUla 2 to bowiem kolejny odcinek, który moglibyśmy sobie odpuścić, praktycznie nic nie tracąc. A tak tracimy jedynie czas.