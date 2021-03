BrzydUla 2 - odcinek 99 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Mateusz Jagielski/East News

BrzydUla 2 zaserwowała widzom całkiem udany odcinek. Twórcy sporo czasu poświęcili wątkowi małżeństwa Dobrzańskich, tym razem podejmując temat z perspektywy Marka. Doszło do konfrontacji, na którą bardzo długo czekaliśmy i teraz twórcy wyszli naprzeciw naszym oczekiwaniom. Trzeba przyznać, że zabawnie wypadło skonfrontowanie wyobrażeń Marka z rzeczywistością. Chociaż dla obu bohaterów spotkanie nie było łatwe, to ostatecznie konfrontacja przebiegła wyjątkowo spokojnie, a wymiana zdań pomiędzy bohaterami była dla widzów interesująca. Konfrontacja niewiele wniosła do relacji Dobrzańskich – pytanie, które Marek zadał Arturowi, w pierwszej kolejności powinien zadać Uli. W przeciwnym razie powstają jedynie kolejne niedopowiedzenia, a to przecież one doprowadziły do obecnej sytuacji. Efektem spotkania Dobrzańskiego i Artura jest jednak jeszcze głębsze wejrzenie w psychologię postaci – większe współczucie dla męża Uli, a może i dla Artura, który choć nie jest bez winy, to przecież cierpi z powodu nieodwzajemnionej miłości. Tak czy inaczej konfrontacja była najważniejszym punktem 99. odcinka serialu BrzydUla 2.

BrzydUla 2 - odcinek 99

Bardzo udane były również sceny z Violettą, które zdynamizowały odcinek. Postać Fica niezmiennie świetnie wpisuje się w serial, a w raz z panią Hu tworzy duet, który bardzo dobrze wypada na ekranie. Mocnym punktem 99. epizodu było emocjonujące spotkanie z asystentką pana Hu. Nie tylko uatrakcyjniło odcinek, lecz pozwoliło nam zauważyć, iż Viola i jej prawnik będą musieli nieco bardziej się nagimnastykować, jeśli chcą otrzymać część majątku Azjaty. To zapowiada interesujące kolejne odcinki.

BrzydUla 2 dała zapewniła widzom udany epizod niepozbawiony zabawnych momentów. Serial znów serwuje widzom rozrywkę, jakiej oczekują.