BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 99-106. Co się wydarzy?

PHOTO: TVN/TOMASZ URBANEK EAST NEWS

Fani serialu BrzydUla 2 od października 2020 roku na antenie TVN 7 i platformie player.pl mogą śledzić nowe losy Urszuli Dobrzańskiej i firmy F&D. Produkcja, której nowa odsłona pojawiła się po ponad dziesięciu latach od pierwszego sezonu, wciąż cieszy się świetną oglądalnością i niezmiennie podbija serca telewidzów i internautów. Nowi oraz stali fani serialu chętnie sięgają również po treści związane z produkcją TVN publikowane na łamach naszego portalu. Materiały dotyczące serialu należą bowiem do tych najchętniej czytanych na naEKRANIE.pl. Dla miłośników hitu TVN przygotowaliśmy więc kolejną porcję fotosów.

Poniżej znajdziecie zdjęcia z odcinków 99-106 z serialu BrzydUla 2. Sięgnijcie do naszych galerii, by dowiedzieć się, czego możemy spodziewać się po nadchodzących epizodach. Co się wydarzy?

BrzydUla 2 - 99-106 - co się wydarzy?

Wiele wskazuje na to, że twórcy produkcji TVN przygotowali dla fanów serii ciekawe odcinki. Najwięcej emocji wzbudzi zapewne spotkanie Artura z Markiem. Zdjęcia ukazują jednak pocałunek Uli z Arturem. Taki obrót sytuacji nie wydaje się jednak być możliwy. Zbliżenie z "doktorkiem" jest więc zapewne tylko snem Dobrzańskiej lub koszmarem Marka. Widzów czeka też kolejne spotkanie z Angeliką, która najwyraźniej w firmie zagościła już na dobre. Jej relacja z Pauliną nie wydaje się być jednak szczególnie przyjacielska. Za to kontakty Bożeny i Turka wyglądają na coraz bardziej serdeczne. Czy ci dwoje postanowią raz jeszcze dać szansę swojemu związkowi?

W serialu nie możemy już co prawda oglądać Magdaleny Koleśnik w roli Nadii, lecz reszta stałej obsady pozostaje niezmienna. W serialu w głównej roli występuje Julia Kamińska, Filip Bobek to jej serialowy mąż - Marek, Łukasz Simlat portretuje Adama Turka, Łukasz Garlicki Sebastiana, Małgorzata Socha Violettę Kubasińską-Hu, Maja Hirsch występuje w roli Pauliny Febo, a Mariusz Zaniewski portretuje jej brata Aleksa Febo. Dorota Pomykała wciela się w Alę, Krzysztof Czeczot Maćka, natomiast Marek Włodarczyk gra ojca Dobrzańskiej.

BrzydUla 2 - odcinek 99

BrzydUla 2 - odcinek 99

BrzydUla 2 - odcinek 100

BrzydUla 2 - odcinek 100

BrzydUla 2 - odcinek 101

BrzydUla 2 - odcinek 101

BrzydUla 2 - odcinek 102

BrzydUla 2 - odcinek 102

BrzydUla 2 - odcinek 103

BrzydUla 2 - odcinek 103

BrzydUla 2 - odcinek 104

BrzydUla 2 - odcinek 104

BrzydUla 2 - odcinek 105

Brzydula 2 - odcinek 105

BrzydUla 2 - odcinek 106

BrzydUla 2 - odcinek 106