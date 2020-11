BrzydUla 2 - odcinek 40 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

BrzydUla 2 na koniec tygodnia zafundowała widzom kolejny udany odcinek i sporo rozrywki. Powód do śmiechu zapewniła fanom produkcji szczególnie madame Hu. Najpierw dane nam było podziwiać jej spektakularny powrót do hotelu, a później niemniej widowiskowy pościg ulicami Warszawy. Poranna ucieczka przed mężem i jego ochroniarzami wypadła dynamicznie i komicznie, zważywszy na to, że Viola uciekała przez miasto w sukni balowej. Wściekłość pana Hu została jak zwykle dobrze odegrana. Wątek Violi i jej męża nie przestaje więc dostarczać widzom rozrywki. Niemniej zabawnie (i zaskakująco!) wypadł moment, w którym madame Hu wpada na na spotkanie biznesowe w domu mody Febo&Dobrzański.

W 40. odcinku serialu BrzydUla 2 wszystkie kłamstwa Violi wychodzą na jaw i wydaje się, że szansa na wspólne interesy została bezpowrotnie zaprzepaszczona. Sama zaś scena spotkania Marka z żoną pana Hu wraz z innymi pracownikami firmy - Sebastianem, Nadią i Adamem - wypadła bardzo dobrze, a to z uwagi na wielość wszelkiego rodzaju emocji, które towarzyszyły bohaterom na wieść o tym, jaka jest prawda. Czarnowidztwo i rezygnacja Turka zostały skontrastowane z bulwersacją Sebastiana i chłodnym, zdroworozsądkowym podejściem Nadii. Sytuacja jest jednak beznadziejna, a współpraca z Violą okazała się prawdziwą katastrofą. Fakt zaś, że wszyscy bohaterowie znaleźli się w niemałych tarapatach, sprawia, że jesteśmy bardzo ciekawi, jak dalej potoczą się losy firmy.

BrzydUla 2 - odcinek 40

Twórcy nie kazali nam zbyt długo czekać na rozwój sytuacji pomiędzy Dobrzańską a lekarzem rodzinnym. Artur wciąż nie daje za wygraną i na siłę próbuje pomóc Uli. Tym razem nie skończyło się jednak na ratowaniu jej ziołowymi specyfikami... Dochodzi do tego, co święciło się już od pewnego czasu - lekarz próbuje pocałować żonę Marka, a tym samym na jaw wychodzą jego intencje. Zdziwilibyśmy się, gdyby Dobrzańska - pomimo że jest w rozsypce - odwzajemniła te czułości. Cała ta sytuacja jest naprawdę dziwna i przez to chyba większość widzów wprawia w konsternacje. Intryguje na pewno kwestia tego, jak po całym zajściu zachowywać będzie się Artur...

Od dwóch tygodni obserwować mogliśmy bardzo dobrą passę serialu BrzydUla 2. Miejmy nadzieję, że twórcom uda się utrzymać ten poziom jeszcze dłużej.