Zwiastun serialu To: Witajcie w Derry. Pennywise powraca i straszy na małym ekranie

fot. materiały prasowe

Reklama

Dwa filmy z serii To podbiły serca fanów horroru w ostatnich latach, a Bill Skarsgard przeszedł do historii ikon tego gatunku z powodu znakomitej roli klauna Pennywise'a. Teraz aktor powróci do tej roli przy okazji serialowego prequela produkowanego przez HBO. To: Witajcie w Derry dzieje się przed wydarzeniami z filmów i skupia na tytułowym miasteczku.

Podczas panelu na San Diego Comic-Con potwierdzono, że premiera serialu w HBO Max odbędzie się w październiku, więc można spodziewać się pierwszego odcinku w okolicach Halloween.

To: Witacie w Derry - zwiastun dla dorosłych

Z okazji San Diego Comic-Con opublikowano te nowy zwiastun serialowego horroru. Czy Pennywise straszy równie mocno, co na wielkim ekranie?

To: Witajcie w Derry Zobacz więcej Reklama

To: Witajcie w Derry - co wiadomo o serialu?

W obsadzie są też Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar i Stephen Rider. Teraz ogłoszono 10 nowych nazwisk, które do niej dołączą. Są to: Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Grey, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Peter Outerbridge, Shane Marriott, Chad Rook, Joshua Odjick i Morningstar Angeline. Będą grać powracające postaci, ale ich szczegóły są trzymane w tajemnicy.

Dodajmy, że Andy Muschietti wyreżyseruje cztery odcinki dziewięcioodcinkowego serialu. Z kolei Fuchs napisał scenariusz do pierwszego epizodu. Twórcami projektu są: wspomniany filmowiec, jego siostra Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs. Do roli Pennywise'a powróci Bill Skarsgård, który będzie też pełnić funkcję producenta wykonawczego.

Najstraszniejsze klauny w kinie [RANKING]

Czy Pennywise znajdzie się na pierwszym miejscu?