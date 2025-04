Dziewczyna w czerwieni - recenzja książki

Vesper

Autorka, znana ze specjalizacji w retellingach, przedstawia kolejną powieść osadzoną w podobnej konwencji. Tym razem świat – pełen zarazy, potworów i zagrożeń – jest miejscem, gdzie Red, młoda kobieta z protezą nogi, przemierza niebezpieczne lasy w poszukiwaniu babcinego domu. Dziewczyna w czerwieni to opowieść o przetrwaniu, sile woli i odnajdywaniu nadziei w czasach, gdy wszystko zdaje się utracone.

Red nie wyrusza na samotną podróż. Zaczyna ją z bratem, ale niestety traci go w trakcie wędrówki. To tragiczne wydarzenie stawia ją w obliczu jeszcze większych wyzwań. Uzbrojona w plecak pełen wiedzy o przetrwaniu i niezłomną determinację, musi zmierzyć się z niebezpiecznymi lasami, pełnymi zarazy, potworów oraz innych ludzi, którzy w tym brutalnym świecie mogą być równie niebezpieczni. Każdy krok głębiej w las to nowe dylematy moralne. Red musi walczyć, a czasem zabijać, choć nigdy nie chciała być morderczynią.

Podczas swojej wędrówki Red nie tylko walczy o własne życie, ale także odnajduje w sobie odwagę, by pomagać innym. Ratuje dwójkę zagubionych dzieci, mimo że opieka nad nimi znacząco komplikuje jej podróż. W lesie spotyka również samotnego starca, który wciąż żyje nadzieją, że jego wnuki do niego wrócą, mimo panującego chaosu. Te spotkania sprawiają, że Red zaczyna dostrzegać promienie dobra nawet w najbardziej mrocznych chwilach.

Co zaliczam na plus tej wersji retellingu napisanego przez Christinę Henry? Zdecydowanie brak naiwnych cech Czerwonego Kapturka. Red to bohaterka, która potrafi stawić czoła nie tylko potworom, ale i rzeczywistości pełnej niebezpieczeństw. Wilk, który pojawia się w opowieści, nie jest już jedynie postacią symbolizującą zło, ale metaforą ludzi, którzy chcą wyrządzić krzywdę i wykorzystać najsłabszych. Zaletą jest również wykreowanie bohaterki, która nie jest idealna. Jej decyzje bywają trudne, a jej podróż to proces stopniowego odkrywania własnej siły i odporności. Red to postać, która mimo wszystkich przeciwności staje się niezłomna, potrafi nie tylko przetrwać, ale i walczyć o siebie i tych, którzy potrzebują jej pomocy.

Dziewczyna w czerwieni to opowieść o przetrwaniu w obliczu przeciwności losu, o walce z niebezpieczeństwami i odnajdywaniu nadziei w najciemniejszych czasach. Droga Red pełna jest bólu, strat i trudnych decyzji, ale także momentów, które przypominają o wartości człowieczeństwa. To przejmująca historia o sile woli. Autorka prowokuje do refleksji nad istotą przetrwania i poszukiwaniem dobra w trudnych czasach.