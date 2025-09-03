Reklama
placeholder

Eenie Meanie – recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 22 sierpnia 2025

Mieszanka gatunkowa w jednym filmie i Samara Weaving w głównej roli – czyli nowy film akcji dostępny na Disney+. Czy jest to thriller wart obejrzenia? Oceniam bez spoilerów!
Ocena recenzenta:
4/10
Data premiery w Polsce:
22 sierpnia 2025
Data premiery w Polsce: 22 sierpnia 2025
Reklama
placeholder
Kamila Bągorska Adam Siennica
Kamila Bągorska Kamila Bągorska Adam Siennica Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Eenie Meanie fot. materiały prasowe
Reklama

Produkcja wyreżyserowana przez Shawna Simmonsa jest określona jako film akcji/thriller, ale nie do końca zgodzę się z tą klasyfikacją. Dostajemy coś w stylu thrillera komediowego z domieszką akcji. Przyznam, że czułam się nieco rozczarowana po seansie. Już tłumaczę, dlaczego tak się stało.

Film został dobrze obsadzony i prawdopodobnie to go ratuje. Najbardziej wyróżnia się główna postać – Edie, czyli Samara Weaving, znana z Zabawy w pochowanego, Opiekunki czy Krzyku VI. Tym razem wciela się w rolę "mistrzyni kierownicy", która po latach wraca na swoją kryminalną ścieżkę, chcąc ratować byłego chłopaka, Johna (Karl Glusman). Edie to barwna i charakterna postać, która nadaje sens tej produkcji, choć nieco się w niej marnuje. Na ekranie zobaczymy także Steve’a Zahna, którego znać możemy z takich produkcji jak: Wojna o planetę małp, Masz wiadomość, Sahara czy White Lotus. W Eenie Meanie gra poboczną postać – ojca głównej bohaterki.

A więc dlaczego film rozczarowuje?

Choć początek buduje duży potencjał i daje nadzieję na koncepcję one last job, później następuje totalny kryzys. Przyznam, że przedstawiona historia nieco wciąga, bo zapowiada się obiecująco. Początkowa scena, z dobrą ścieżką dźwiękową i świetnymi ujęciami, wygląda jak rozpoczęcie doskonałej produkcji. Nic bardziej mylnego. W środku mamy sporo chaosu – wszystko się rozmywa i traci swój potencjał. Widz czeka na "ten" moment, a gdy on nadchodzi, nie daje satysfakcji.

Jest niewiele momentów, w których film trzyma w napięciu. Prawdziwa akcja i emocje rozpoczynają się pod koniec, gdy mamy finał całego tego zamieszania. Faktycznie, ta scena jest warta zachodu, a główna bohaterka odgrywa ją świetnie. Czy to wystarcza, by nazwać film dobrym? Oczywiście, że nie. Wygląda to tak, jakby reżyser miał wizję stworzenia porządnego akcyjniaka, jednak przez brak spójności serwuje miszmasz gatunkowy z niewielką ilością akcji i dziwnym, trochę niepasującym zakończeniem. Film obiecuje więcej, niż dostarcza, głównie przez to, że nie spełnia oczekiwań gatunkowych.

Film Eenie Meanie jest dosyć przewidywalny i nieprzemyślany. Ma się wrażenie, że nie do końca wie, czym chce być. Gdzieniegdzie pojawiają się sceny mocno emocjonalne, wręcz dramatyczne. W tle mamy średni romans, trochę akcji, a przy tym elementy komediowe. Może kilkanaście lat temu taki koncept z piękną Samarą sprzedałby się świetnie, teraz niczym się nie wyróżnia.

To, co niesie tę produkcję, to główna postać i ta jedna scena przepełniona akcją. Spodoba się na pewno widzom szukającym łagodniejszych filmów akcji czy thrillerów, bez wielu krwawych scen czy ciągłego napięcia, a z dodatkiem pobocznych wątków. Jeśli ktoś szuka rozrywki na ekranie, to zdecydowanie nie jest to propozycja dla niego. Produkcja miała potencjał, ale został on rozmyty. Historia jest zbyt powtarzalna i przewidywalna, przez to końcowo wypada średnio. Myślę, że bez Samary Weaving mogło być jeszcze gorzej.

Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,0

2025
Eenie Meanie Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
-

Biografia Bruce'a Willisa niebawem w księgarniach. Przeczytajcie fragment

2 Jujutsu Kaisen - 3. sezon
-

Widowiskowy zwiastun 3. sezonu Jujutsu Kaisen. Szykuje się wielka bitwa!

3 Legalna Blondynka
-

Zdobywczyni Oscara z otwartymi ramionami wita AI: „To będzie przyszłość kręcenia filmów”

4 The Smashing Machine
-

Ekspert od charakteryzacji opowiada o przemianie The Rocka. Co było największym wyzwaniem?

5 One-Punch Man - 3. sezon
-

Nowy teaser anime One-Punch Man. Jest data premiery 3. sezonu!

6 12. Batman (2022)
-

Skrytykowano jego casting w Batmanie. „To po prostu chole***e rasistowskie i głupie”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e169

Moda na sukces

s38e161

Zatoka serc

s20e16

America’s Got Talent

s2025e172

Anderson Cooper 360

s11e08

The Amazing Race Canada

s2025e176

The Lead with Jake Tapper

s01e88

s01e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Maja Ostaszewska
Maja Ostaszewska

ur. 1972, kończy 53 lat

Jack Dylan Grazer
Jack Dylan Grazer

ur. 2003, kończy 22 lat

Garrett Hedlund
Garrett Hedlund

ur. 1984, kończy 41 lat

Paz de la Huerta
Paz de la Huerta

ur. 1984, kończy 41 lat

Holt McCallany
Holt McCallany

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Czarna Perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

10

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV