Girls Will Be Girls - recenzja filmu [TOFIFEsT 2024]

Girls Will Be Girls opowiada o uczniach z prywatnej szkoły w Indiach. Reżyserka odchodzi od typowego ukazywania osób z tego regionu Azji, dzięki czemu produkcja ma uniwersalny charakter. Taka historia mogła rozegrać się w jakimkolwiek miejscu. To duża zaleta, bo na bohaterów nie patrzymy przez pryzmat zachodnich stereotypów czy produkcji Bollywood.

To zaskakująco piękna i poruszająca opowieść o dojrzewaniu w świecie rygorystycznych zasad. Mira jest prymuską w prywatnej szkole, więc nie tylko przestrzega reguł, ale także narzuca je innym. Wiele się zmienia, gdy się zakochuje. Wbrew temu, co przeczytamy w oficjalnym opisie fabuły, nie jest to do końca bunt przeciwko zasadom. Mira nie tupie nagle nóżką ani nie zmienia się całkowicie. Reżyserka poświęca czas, by to rozwijało się spokojnie i stopniowo przechodziło z etapu na etap. Ta przemiana Miry w relacji z Sirim jest naturalna i urocza. Kreacja aktorska zapewnia wiele prawdziwych uczuć, reakcji i zachowań, które pozwalają uwierzyć w to, co oglądamy. Dziewczyna zaczyna odkrywać swoją seksualność, co jest ukazane z wyczuciem i subtelnością. Coś, co powinno być radosnym i pełnym emocji etapem, z uwagi na kulturę i rygorystyczne zasady jest wyzwaniem i wiąże się z ogromnym ryzykiem. To uniwersalna historia, a jednak pojawia się w niej rys kulturowy.

Kluczowym wątkiem jest relacja matki z córką oraz... Sirim. To dziwne i niepokojące. Nic nie jest powiedziane wprost, ale czujemy, że mamy do czynienia z trójkątem miłosnym. Obserwujemy niewerbalną rywalizację matki z córką oraz świadome decyzje chłopaka, który wykorzystuje swój czar, by manipulować kobietami. Dyskomfort rośnie z każdą kolejną sceną. Zaczynamy się zastanawiać, do czego to doprowadzi?

Jest w tym filmie przedziwna scena. Na swoje osiemnaste urodziny chłopak dostaje tort. Bohater bierze kawałek ciasta w dłoń i karmi nim matkę i córkę. Potem one robią to samo. Teoretycznie – z uwagi na zwyczaje w Indiach (jedzenie palcami) – nie powinno być w tym podtekstów, ale są one bardzo wyczuwalne. Girls Will Be Girls ogląda się z dziwną mieszanką emocji, bo wydarzenia w osobliwy sposób kształtują wątek dojrzewania, przemiany i relacji matki z córką.

Ta piękna opowieść udowadnia, że więź łącząca matkę i córkę – mimo komplikacji i przeciwnościom losu – powinna być silniejsza niż wszystko inne. Angażująca fabuła pozostawia widza z pozytywnymi emocjami.