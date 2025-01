Historia Briana Frasera i Ellen Mackenzie w prequelu Outlandera! Teaser I zdjęcia z Blood of My Blood

fot. Starz

Prequel Outlandera, Outlander: Blood of My Blood powoli zbliża się do premiery, a emocje fanów czekających na nadchodzący finał 7 sezonu oryginalnego serialu rozgrzewa zarówno teaser, jak i nowe zdjęcia.

Outlander: Blood of My Blood – teaser

Outlander: Blood of My Blood – nowe zdjęcia

Outlander: Blood of My Blood – fabuła, obsada, data premiery

Prequel śledzi rozwijający się romans Julii Moriston i Henry'ego Beauchamp, a równolegle także relację Ellen MacKenzie i Briana Frasera (rodziców Jamiego Frasera). Wątki te zostaną osadzone w dwóch różnych liniach czasowych. Będziemy świadkami rozwijającej się miłości obu par – ona zaś wisi w powietrzu, ale nie obędzie się bez wyzwań.

W serialu wystąpią Hermione Corfield oraz Jeremy Irvine jako pierwsza z par, a w bohaterów drugiego z wiodących wątków romantycznych wcielą się Harriet Slater i Jamie Roy. W obsadzie zobaczymy też znajomych aktorów z uniwersum Outlandera: Rory Alexander, Sally Messham), Séamus McLean Ross, Sam Retford, Sadhbh Malin, Conor MacNeill, Tony Curran.

Premiera Outlander: Blood of My Blood odbędzie się latem tego roku. Na razie nie jest znana dokładna data premiery ani platforma, na jakiej będzie można obejrzeć serial w Polsce.

Outlander dostępny jest na platformie Netflix.