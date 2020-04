Jakoś wkrótce - recenzja książki

Pomysł na Jakoś wkrótce jest prosty: autorzy wzięli na warsztat dziesięć osiągnięć nauki i techniki, które w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej mogą nabrać znaczenia i odmienić nasze życie. W książce przedstawiony został zarówno aktualny stan badań na dany temat, ale także próba przewidzenia przyszłości i ocena wpływu, jaki wywrze to na ludzkie społeczeństwo, gospodarkę i wiele innych aspektów naszego życia.

Co znajdziemy w Jakoś wkrótce? Autorzy piszą między innymi o sposobach na tanią eksplorację kosmosu i pozyskiwaniu surowców z przestrzeni kosmicznej, syntezie jądrowej, programowalnej materii i robotyzacji, rozszerzonej rzeczywistości czy syntetycznej biologii. Wreszcie poświęcają sporo miejsca ludzkiemu ciału, także pod postacią inteligentnych i precyzyjnych leków, biodrukowaniu czy inferejsie mózg-komputer. Pod każdym z tych haseł kryje się szerokie spektrum różnych badań.

Najbardziej interesujące są fragmenty przedstawiające aktualny zakres prac w różnych dziedzinach. Autorzy opisują wiele eksperymentów, koncepcji i aktualnych prac, często cytując wypowiedzi zaangażowanych w nie naukowców. Niektóre pomysły są raczej powszechnie znane, ale wielokrotnie można natrafić na pomysły i eksperymenty, które nie są tak rozpropagowane, a są nie mniej fascynujące. W efekcie Jakoś wkrótce to kopalnia informacji, a zainteresowani mogą dalej samodzielnie pogłębiać wiedzę na temat, których ich zainteresował.

Źródło: Insignis

Niektóre z koncepcji omawianych w książce byłyby dość enigmatyczne lub trudne do pojęcia dla laika, gdyby nie sposób prezentacji poszczególnych zagadnień. Raz, że autorzy starają się nawet bardziej skomplikowane koncepcje przełożyć na język zrozumiały dla każdego. Dwa, że autorzy szczodrze sypią humorem. Wiadomo, żarty są lepsze i gorsze, czasem straciły wiele w przekładzie, ale w większości potrafią rozbawić i urozmaicić lekturę wymagającą zwiększonej pracy szarych komórek. Mało tego, w Jakoś wkrótce sporo jest też ilustracji/komiksów, które w humorystyczny sposób odnoszą się do treści książki, często w autoironiczny sposób w odniesieniu do samych autorów.

Jakoś wkrótce to bardzo przystępnie, ze swadą napisana powieść popularnonaukowa. Dzięki niej można dowiedzieć się wiele o obecnie prowadzonych kierunkach badań w wybranych przez autorów dziedzinach, ale też przy okazji można się zastanowić razem z nimi, w jaki sposób odmieni to nasz świat i czy aby na pewno wszystkie aspekty takiej przyszłości są optymalne i bezpieczne. Trzeba przyznać, że współpraca badaczki Kelly Weinersmith i jej męża, rysownika Zach Weinersmith, znanego z komiksu internetowego Saturday Morning Breakfast Cereal, przyniosła bardzo udany efekt.