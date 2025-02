Lord wieży - recenzja książki

Fabryka Słów

Lord wieży to kontynuacja losów Vaelina Al Sorny, jednego z najbardziej fascynujących bohaterów współczesnej literatury fantasy. Po latach niewoli, naznaczony głębokimi bliznami fizycznymi i psychicznymi, Vaelin odzyskuje wolność. Nie ma jednak czasu na odpoczynek: zostaje mianowany przez króla Lordem Wieży, a wojna, choć chwilowo wygasła, wciąż tli się w cieniu i wkrótce wybuchnie z nową siłą. Świat, do którego wraca, jest brutalny i skomplikowany.

Drugi tom, podobnie jak Pieśń krwi, utrzymuje mroczny, intensywny klimat dark fantasy. Ryan ponownie pokazuje świat, w którym bohaterowie są zmuszeni do nieustannej walki nie tylko z zewnętrznymi przeciwnikami, ale i z samymi sobą. Vaelin, choć jest wojownikiem, nie staje się bezduszną maszyną do zabijania. Jego moralność i zdolność do odróżniania dobra od zła pozostają integralną częścią jego charakteru, co czyni go niezwykle wiarygodnym w świecie pełnym chaosu i cierpienia.

Niestety, Lord wieży cierpi na klasyczną „klątwę drugiego tomu”. Narracja prowadzona z perspektywy aż czterech głównych bohaterów – Vaelina, Lyrny, Frentisa i Regi – sprawia, że fabuła staje się momentami przytłaczająca. Liczne wątki, postacie i wydarzenia wprowadzają chaos, przez co gubiłam się w tym, kto, co i dlaczego tak robi. W porównaniu z pierwszym tomem, w którym narracja była bardziej skoncentrowana, tutaj zabrakło tej klarowności.

Pomimo problemów z narracją bohaterowie przechodzą interesujące przemiany, które dodają głębi historii. Na przykład Vaelin Al Sorna, czyli główny bohater, mimo trudnej przeszłości pozostaje człowiekiem. Jego pieśń krwi nadal odgrywa kluczową rolę, prowadząc go przez skomplikowaną sieć wydarzeń i ostrzegając przed zagrożeniami. Księżniczka Lyrna, która staje się królową, z aroganckiej władczyni zmienia się w osobę zdolną do empatii i poświęceń. Jej podróż, pełna niebezpieczeństw i niedoli, pozwala jej zrozumieć brutalną prawdę o świecie i swoim miejscu w nim.

W innych wątkach Frentis, przyjaciel Vaelina, trafia w niewolę demona, który zmusza go do popełniania czynów wbrew jego woli. To postać tragiczna, tocząca nierówną walkę o swoją wolność – zarówno duchową, jak i fizyczną. Natomiast Rega, Wychowanka Ojca Światła, dostaje misję, by zabić Vaelina, jednak wbrew planowi nie ginie z jego ręki. Pieśń krwi każe mu trenować ją, co prowadzi do ujawnienia brutalnej prawdy. Rega musi ocalić nie tylko własne życie, ale także życie wielu innych ludzi.

Każdy z tych bohaterów zmaga się z trudnymi decyzjami i wewnętrznymi konfliktami. Każdy przechodzi swoją własną drogę, na której stawką jest nie tylko ich przyszłość, ale także losy całego królestwa.

Powieść Lord wieży to powieść pełna intryg, emocji i moralnych wyzwań. Choć wielowątkowość może przytłaczać, klimat dark fantasy i głębia bohaterów sprawiają, że książka nadal przyciąga. Anthony Ryan rozwija swój świat, wprowadzając nowe postacie i konflikty, które dodają serii rozmachu. Mimo swoich wad, drugi tom pozostaje ważnym ogniwem trylogii i budzi apetyt na wielki finał. Mocne postacie i mroczny klimat to ogromne zalety, jednak chaos narracyjny odbiera historii część jej potencjału.