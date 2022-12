Matka: sezon 1, odcinek 1 i 2 - recenzja

fot. Telewizja Polsat

Matka intryguje od pierwszych odcinków, bo – w porównaniu do wielu innych polskich produkcji – wątki kryminalne nie są tu najważniejsze. W centrum mamy ciekawą tajemnicę budowaną wokół Marczaka, mężczyzny skazanego za morderstwo. Doprowadziła do tego dziennikarka (w tej roli Olga Bołądź) przez napisany przez siebie artykuł. W pierwszej chwili wydaje się to dość proste, czasem nawet schematyczne, ale całość w końcu zyskuje charakter i potrafi zaskoczyć. Scenarzysta nie postawił na prostotę czy oczywistości. Z czasem wszystko staje się ciut głębsze, inne, przede wszystkim ciekawsze. Tajemnica związana z tym, kto i dlaczego pomógł skazać Marczaka, ma ogromny potencjał, który dobrze napędza rozwój historii. Jest szansa na to, że kolejne odcinki nadal będą angażowały.

Nie jest to serial jedynie o zbrodni. Wątek kryminalny jest ważny, ale – jak sam tytuł wskazuje – znaczenie ma także matka, którą gra Olgi Bołądź. Powiązanie sprawy teraźniejszej z tragedią z jej przeszłości jest na razie dość luźne, więc nie wiemy, jak wielkie będzie mieć znaczenie. Jednak już na tym etapie możemy powiedzieć, że motyw rodzicielstwa staje się czymś, co buduje ciekawszy obraz tego serialu – nie tylko z perspektywy tytułowej matki, ale też Marczaka i innych bohaterów. Zaczyna to odgrywać istotną rolę i nieprzypadkowo łączyć się z centralnym wątkiem. Nie zdziwię się, jeśli w kolejnych odcinkach zyska głębszy wyraz. Na razie jest interesująco.

Matka

Jeśli chodzi o sposób opowiadania historii, jest to na pewno rzecz angażująca. Serial ogląda się dobrze, bo dzięki solidnie budowanej tajemnicy łatwo dać się wciągnąć. Nie każdy element jest prawidłowo poprowadzony – niektóre wątki są zbyt powierzchownie potraktowane, a postacie zbyt mocno oparte na stereotypach (przez co ich losy nas nie obchodzą). Są to takie detale, które w pierwszych odcinkach powodują pewne zgrzyty. Nie wpływają znacząco na ostateczny kształt Matki, ale mam wrażenie, że inny reżyser umiałby wyeliminować te mankamenty. Niektóre motywy są ukazane po prostu za prosto jak na serial z takim potencjałem.

Matka to naprawdę interesujący serial. Ma szansę stać się czymś o wiele lepszym, niż sugerują to pierwsze odcinki. Angażuje i wciąga, a Olga Bołądź jest wystarczająco przekonująca w głównej roli, by móc jej kibicować i razem z nią odkrywać kolejne warstwy tajemnicy.