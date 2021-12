Mistrzyni - recenzja książki

Znak

Przedstawiona w książce opowieść przesycona jest klimatem XIX-wiecznej Warszawy. Mamy przyjemność poznać fantastyczne grono przyjaciół pani Lucyny Ćwierczakiewiczowej - np. młodego, niespełnionego w miłości i twórczości Bolesława Prusa, próbującego swoich pisarskich sił w lokalnej gazecie.

Lucyna to postać nietuzinkowa, która przygarnia do siebie inne zagubione w rzeczywistości osoby. Daje im namiastkę lepszego, rodzinnego życia w swojej posiadłości, którego wcześniej z różnych powodów nie mieli, a w zamian oczekuje jedynie pracowitości w przydzielonych przez nią domowych obowiązkach.

Jedną z przygarniętych osób jest młoda dziewczyna o imieniu Zosia, która z wielką ochotą pragnie uciec od wiejskiej codzienności i posmakować nowego, lepszego życia w dużej miejscowości. Odrobinę wolności daje jej początkowo Lucyna.

Główna bohaterka książki to odważna kobieta, której niepowtarzalnym atutem jest cięty język. Dzięki temu potrafi przetrwać i konkurować w męskim świecie, nieprzyjaznym dla kobiet zamieszkujących Warszawę w tamtych latach. Oprócz tego pani Lucyna jest poczytną i bardzo popularną autorką różnych tekstów, które publikuje w lokalnej gazecie. Jej fantastyczne teksty dorównują nawet wybitnemu pisarzowi - Prusowi.

Źródło: Znak

W książce możemy również odnaleźć wątki, w których to główna bohaterka niestrudzenie pomaga różnym studentom, dokarmiając ich w swojej dużej posiadłości. Pokazuje tym samym dobrą stronę swojej duszy oraz empatię. W tej ciekawej opowieści Manuela Gretkowska umieściła również rodzący się wątek miłosny, który zaczyna rozkwitać pomiędzy główną bohaterką książki a początkującym młodym aktorem, który zafascynowany jest osobowością Lucyny.

Autorka książki we wnikliwy i dość interesujący sposób przedstawia miłosne rozterki pani Lucyny wobec młodzieńca. Protagonistka zadaje sobie często pytanie, czy zakochać się w Adamie? Czy może dać sobie spokój?

Manuela Gretkowska w swojej powieści zaprezentowała również obraz bohaterki walczącej w imieniu kobiet. Lucyna swoim życiem chce innym kobietom pokazać to, że mają prawo wyboru w świecie zdominowanym przez mężczyzn, gdzie płeć przeciwna traktowana była jak zabawki. Swoimi poczynaniami chce dać im siłę do pokonywania życiowych problemów. Główna bohaterka uświadamia innym kobietom, że nie są same.

Mistrzyni Manueli Gretkowskiej jest książką bardzo ciekawą i symboliczną. Wczytując się w kolejne rozdziały książki, można poczuć również wyjątkowy klimat roku 1819. Polecam serdecznie tę wyróżniającą się na tle innych pozycję, w której każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie.