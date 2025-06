Mitologia hawajska. Legendy o duchach i bogach - recenzja książki

Źródło: Replika

Mitologia hawajska. Legendy o duchach i bogach to niezwykła podróż w świat pierwotnych wierzeń, opowieści i symboliki rdzennych mieszkańców Hawajów. Książka ta nie tylko wprowadza czytelnika w egzotyczny krajobraz duchowy wysp Pacyfiku, ale także pozwala zrozumieć, jak mitologia głęboko przenika codzienność i tożsamość kulturową tego regionu.

Zbiór ten powstał dawno, bo w 1915 roku. Nie należy się jednak obawiać stylu czy języka. Nie mam porównania co do wersji oryginalnej, ale polskie tłumaczenie jest bardzo przyjemne w odbiorze, a nawet można pokusić się o stwierdzenie, że niektóre opowieści czyta się z zapartym tchem. Przestrzegam, że nie jest to lektura na jeden wieczór. Radzę sobie te treści dawkować, bo bywało nieco męcząco. Trochę się gubiłam ze względu na zupełnie obce mi imiona, nazwy własne, zwyczaje i tradycje opisane w zbiorze. W ogóle autor wykonał kawał solidnej roboty, utrwalając i spisując opowieści docelowo przekazywane w formie ustnej. Trudno, żeby było inaczej, skoro William Drake Westervelt został okrzyknięty najwybitniejszym badaczem folkloru Hawajów swoich czasów.

Ten starannie opracowany zbiór serwuje nam 18 opowieści o bogach, duchach i bohaterach – zarówno tych boskich, jak i ludzkich – które przez wieki przekazywane były ustnie. Teksty są różnej długości – od króciutkich po takie, które są miniopowiadaniami. Wszystkie pozycje z tej serii są przeznaczone dla starszych czytelników, ponieważ prezentują okrucieństwo i śmierć. Znajdziemy tu historie o potężnej Pele – bogini ognia i wulkanów, o Maui – łobuzerskim półbogu i bohaterze kultury, czy o Lono – opiekunie urodzaju i pokoju. Te postacie nie są tu jedynie elementami folkloru, lecz żywymi symbolami duchowej więzi między człowiekiem a naturą.

Warto podkreślić, że książka nie ogranicza się do samego przedstawienia mitów. Każda opowieść opatrzona jest kontekstem kulturowym, co czyni tę publikację wartościowym źródłem wiedzy nie tylko dla miłośników mitologii, ale i dla osób zainteresowanych antropologią, religioznawstwem czy historią Oceanii. W jasny i przystępny sposób wyjaśnione zostały kluczowe pojęcia, rytuały i systemy wierzeń.

Mitologia hawajska. Legendy o duchach i bogach to kolejna publikacja, która ożywia zapomniane głosy i przybliża nam odległy świat, sprawiając, że nie ulegnie on zapomnieniu.