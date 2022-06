Nasze magiczne Encanto - recenzja filmu

fot. Disney

Nasze magiczne Encanto to animacja Disneya, z której magia bije na każdym kroku. Produkcja opowiada o rodzinie Madrigal, która zamieszkuje w zaczarowanym domostwie w miejscu zwanym Encanto. Przybytek daje członkom familii niezwykłe zdolności, dzięki którym chronią i zapewniają dobrobyt lokalnej społeczności. Mirabel, główna bohaterka, to jedyna osoba z rodziny, która nie otrzymała wyjątkowego daru, przez co czuje się jak wyrzutek. Jednak gdy w Encanto pojawia się ogromne zagrożenie, to właśnie dziewczyna może ich uratować.

Na początku przyczepię się do pewnej rzeczy, mianowicie do zaprezentowanej przez twórców fabuły. Cały czas nie mogę przekonać się bowiem do finału, bardzo przesłodzonego (nawet jak na Disneya) i zbyt prostego. Gdy twórcy skupiali się na tajemnicy związanej z problemem dręczącym Encanto, to wszystko działało i potrafiło mnie zatrzymać przed ekranem. Jednak gdy już zbliżaliśmy się do rozwiązania, wszystko wyglądało tak, jakby twórcy nie mieli ukształtowanego pomysłu na zamknięcie opowieści. I niestety trzeci akt nie przekonuje do siebie tak jak reszta produkcji. Szkoda, bo to naprawdę dobra historia, która pod koniec traci całą pozytywną energię.

Na szczęście magiczny element jest tylko pretekstem do znacznie głębszej i poważniejszej dyskusji. Nasze magiczne Encanto to piękna opowieść o rodzinie z wszelkimi jej zaletami i wadami. Bo właśnie w tym tkwi prawdziwa moc omawianej animacji, że nie próbuje cały czas pokazywać familii głównej bohaterki w kolorowych barwach. Scenarzyści bardzo sprawnie operują mrokiem, który kryje się za fantastyczną fasadą domu Madrigal, dosłownie i w przenośni. Mocnym elementem jest motyw wyrzutka społecznego, tzw. czarnej owcy. I wybrzmiewa on świetnie. Scenarzyści pokazują, że każda relacja rodzinna ma swoje blaski i cienie. Nikt nie jest doskonały, ale nie jest to powód, aby kogoś odrzucać lub wymazywać go z pamięci. Za takie omówienie tematu twórcom należą się słowa uznania.

Nasze magiczne Encanto to animacja dająca sporo nadziei i podtrzymująca na duchu. Twórcy zadbali o to, aby było w niej sporo humoru, zabawy, ale również miłości, co widać w wielu scenach. To wszystko zostało podbite bardzo kolorową tonacją animacji – barwy wręcz wylewają się z ekranu i uderzają swoim pięknem. Jednak najwięcej radości daje muzyka. Piosenki są świetne zarówno pod względem tekstowym (także w polskim dubbingu), jak i produkcyjnym. Wpadają w ucho, sprawiają nawet, że noga sama zaczyna podrygiwać do tańca. Po prostu obraz i dźwięk znakomicie ze sobą współgrają.

Nasze magiczne Encanto to produkcja bardzo dobra pod względem wizualnym i muzycznym. Na plus zaliczam wyjątkowe postacie i świetną historię o rodzinie. Mam pewne zastrzeżenia, jeśli chodzi o finał, jednak nie przeszkodził mi on w dobrej zabawie.