Noc smoka - recenzja książki

Julie Kagawa to autorka bestsellerowych cyklów: Żelazny Król, Talon, Cień Kitsune. Od dziecka kochała książki. Początkowo utrzymywała się z pracy w księgarni, później przez kilka lat pracowała jako trenerka psów. Obecnie pisze powieści, nowele i krótkie opowiadania. Jej twórczość literacka osadzona jest w kręgach fantasy – zarówno historycznego, jak i współczesnego.

Ostatni fragment Zwoju Tysiąca Modlitw został utracony. Kitsune zapłaciła nim za życie ludzi, których pokochała całym sercem. Teraz pozostaje tylko jedno: desperacki rajd na dzikie morskie klify Iwagoto, by powstrzymać Mistrza Demonów przed wezwaniem Wielkiego Kami i wypowiedzeniem życzenia, które pogrąży imperium w zniszczeniu i ciemności.

Noc smoka to przykład tego, jak można zrobić niesztampowe zakończenie dość młodzieżowej serii. Wiadomo, dobro musi zwyciężyć, ale jakim kosztem? Julie Kagawa pokaże Wam jakim!

Największym plusem serii bez wątpienia jest Yumeko – to taka sympatyczna bohaterka, że nie sposób jej nie kibicować. Z przyjemnością obserwuje się jej przemianę z dość naiwnej dziewczynki w kobietę, która potrafi walczyć o swoich przyjaciół. Niejednokrotnie przebija się jeszcze jej słabe obycie w świecie, ale zaskakuje sprytem i pomysłami na rozwiązanie niektórych problemów.

Kagawa pokazuje, że nie warto wierzyć w stereotypy. Bohaterowie na starcie mają przyklejone łatki ze względu na pochodzenie czy zawód, a nijak ma się to do tego, jak później zachowują się na kartach powieści. Lis nie musi być chytry, a ronin pozbawiony charakteru. Nie wszyscy arystokraci są zepsuci, a samuraje honorowi. Autorka po raz kolejny serwuje nam cały przekrój postaci. To finał historii, a jednak pojawiają się nowi bohaterowie, którzy nie są tylko tłem. Każdy z nich ma do wykonania określone zadanie w tej rozgrywce, a ich wprowadzenie ani na chwilę nie spowalnia akcji.

W przypadku Nocy smoka w ogóle nie można mówić o przestojach, bo od pierwszych stron akcja biegnie i ani na chwilę nie zwalnia. Powieść naszpikowana jest potyczkami, walką i kolejnymi tajemnicami.

W finale Kagawa daje z siebie wszystko, jeśli chodzi o zaskoczenie czytelnika. W zasadzie od początku wiedzieliśmy, że jest w tej opowieści jeszcze jeden, ważny gracz. Czekaliśmy tylko na to, żeby poznać jego zamiary. I tutaj cała prawda wychodzi na jaw. I to jaka prawda! Autorka wywraca wszystko do góry nogami i dopiero pod koniec pokazuje, jak istotna dla fabuły była tajemnicza postać, którą poznaliśmy w pierwszym tomie.

Japoński folklor jest niezwykle bogaty. W Nocy smoka autorka sięga po stwory, których jeszcze nie było na kartach tej trylogii. Świat wykreowany przez Kagawe jest naprawdę bogaty.

Finał trylogii w stosunku do poprzednich części jest zdecydowanie bardziej krwawy. Już wcześniej autorka nie stroniła od brutalności, ale w Nocy smoka przechodzi samą siebie.

Noc smoka to idealne zakończenie bardzo dobrej trylogii. Kagawa serwuje przytłaczający finał, ale z nadzieją na lepsze jutro. Trylogia Cień kitsune to propozycja dla osób, które lubią lżejsze fantasy, ale nie przepadają za schematycznymi młodzieżówkami w tym gatunku.