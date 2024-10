Odurzeni. Naziści, CIA i sekretna historia psychodelików - recenzja książki

Poznańskie

Odurzeni. Naziści, CIA i sekretna historia psychodelików to pozycja, która nie skupia się wyłącznie na naukowych odkryciach związanych z LSD, ale też głęboko zanurza się w ludzkiej ambicji kontrolowania umysłów i zdobywania władzy. Książka Normana Ohlera koncentruje się na procesach naukowych, ogromnych pieniądzach oraz moralnych dylematach związanych z manipulacją psychiką. Choć jest to literatura faktu, na pierwszym planie nie znajduje się sucha relacja, a walka o dostęp do serum prawdy, narzędzia pozwalającego na wpływanie na ludzkie umysły.

Historia zaczyna się od odkrycia LSD przez Alberta Hofmanna w 1943 roku. Substancja wpływająca na umysł człowieka okazała się przełomem w nauce. W zrujnowanym przez wojnę Berlinie narkotyki stały się narzędziem przetrwania i wielkim zagrożeniem.

Historia LSD zaczyna się od sporyszu, grzyba powodującego nie tylko halucynacje, ale i straszne cierpienie. W momencie, gdy Albert Hofmann syntetyzuje dietyloamid kwasu lizergowego, zaczyna się era tajnych badań nad wykorzystaniem tej substancji do manipulacji umysłami. Rządy i agencje wywiadowcze dostrzegają w LSD nowe możliwości.

W książce zaprezentowano, jak narkotyk, promowany jako cudowna substancja, szybko wymyka się spod kontroli. Z perspektywy historycznej autor ukazuje, że tak naprawdę największym zagrożeniem dla świata jest ludzka natura, która pragnie władzy. Historia LSD nie jest więc jedynie naukowym przełomem, lecz także przypomnieniem o ciemnych stronach ambicji.

Największą wartością tej książki jest ukazanie tego, jak ludzie pragnęli kontrolować innych za pomocą substancji. Książka dotyka istoty dominacji. Udowadnia, że nauka i pieniądze mogą być niebezpieczną bronią w rękach tych, którzy dążą do panowania nad myślami innych. Zgłębiając etyczne dylematy, Odurzeni przypominają, jak groźna może być wiedza.

Podsumowując, Odurzeni to nie tylko historia substancji, która zmieniła świat, ale również przestroga. Tytuł udowadnia, że żądza władzy i kontroli może prowadzić do destrukcji, nawet w imię nauki.